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Во Владивостоке загорелось малое судно - РИА Новости, 29.06.2025
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07:32 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/vladivostok-2026092245.html
Во Владивостоке загорелось малое судно
Во Владивостоке загорелось малое судно - РИА Новости, 29.06.2025
Во Владивостоке загорелось малое судно
Поступило сообщение о пожаре на малом судне в акватории Владивостока, к месту направлены специальные службы, сообщил РИА Новости представитель Восточного... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T07:32:00+03:00
2025-06-29T07:32:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Поступило сообщение о пожаре на малом судне в акватории Владивостока, к месту направлены специальные службы, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ. В соцсетях разошлись кадры с горящим небольшим судном, отмечается, что инцидент происходит у полуострова Шкота во Владивостоке. "Сообщение поступило. К месту направлены специальные службы. Данные о пострадавших в настоящее время отсутствуют", - сказал собеседник агентства.
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владивосток
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происшествия, владивосток, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владивостоке загорелось малое судно

СК сообщил о пожаре на малом судне у полуострова Шкота во Владивостоке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Поступило сообщение о пожаре на малом судне в акватории Владивостока, к месту направлены специальные службы, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.
В соцсетях разошлись кадры с горящим небольшим судном, отмечается, что инцидент происходит у полуострова Шкота во Владивостоке.
"Сообщение поступило. К месту направлены специальные службы. Данные о пострадавших в настоящее время отсутствуют", - сказал собеседник агентства.
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