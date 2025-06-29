https://ria.ru/20250629/vladivostok-2026092245.html

Во Владивостоке загорелось малое судно

Во Владивостоке загорелось малое судно - РИА Новости, 29.06.2025

Во Владивостоке загорелось малое судно

Поступило сообщение о пожаре на малом судне в акватории Владивостока, к месту направлены специальные службы, сообщил РИА Новости представитель Восточного... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T07:32:00+03:00

2025-06-29T07:32:00+03:00

2025-06-29T07:32:00+03:00

происшествия

владивосток

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Поступило сообщение о пожаре на малом судне в акватории Владивостока, к месту направлены специальные службы, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ. В соцсетях разошлись кадры с горящим небольшим судном, отмечается, что инцидент происходит у полуострова Шкота во Владивостоке. "Сообщение поступило. К месту направлены специальные службы. Данные о пострадавших в настоящее время отсутствуют", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250628/vzryv-2025998532.html

владивосток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, россия, следственный комитет россии (ск рф)