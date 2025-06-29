https://ria.ru/20250629/vladivostok-2026088834.html

Во Владивостоке из-за обрушения аттракциона пострадал ребенок

Во Владивостоке из-за обрушения аттракциона пострадал ребенок - РИА Новости, 29.06.2025

Во Владивостоке из-за обрушения аттракциона пострадал ребенок

Прокуратура проводит проверку после обрушения детского аттракциона на набережной во Владивостоке, в результате которого пострадал ребенок, сообщает надзорное... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T06:00:00+03:00

2025-06-29T06:00:00+03:00

2025-06-29T06:25:00+03:00

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после обрушения детского аттракциона на набережной во Владивостоке, в результате которого пострадал ребенок, сообщает надзорное ведомство Приморья."В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что 28 июня на Спортивной набережной Владивостока произошло обрушение одного из детских аттракционов. В результате происшествия пострадал ребенок, у него ушиб головы. Установлено, что ответственными лицами ненадлежащим образом осуществлялось обслуживание и эксплуатация игрового оборудования", — говорится в заявлении.В ведомстве уточнили РИА Новости, что у карусели отвалилось сидение.Прокуратура направила материалы проверки по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни" для решения вопроса об уголовном преследовании.Также ведомство проверит техническое состояние всех аттракционов парка.

https://ria.ru/20250624/sud-2025033115.html

https://ria.ru/20250625/attraktsion-2025462901.html

владивосток

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток