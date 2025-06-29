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Во Владивостоке из-за обрушения аттракциона пострадал ребенок - РИА Новости, 29.06.2025
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06:00 29.06.2025 (обновлено: 06:25 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/vladivostok-2026088834.html
Во Владивостоке из-за обрушения аттракциона пострадал ребенок
Во Владивостоке из-за обрушения аттракциона пострадал ребенок - РИА Новости, 29.06.2025
Во Владивостоке из-за обрушения аттракциона пострадал ребенок
Прокуратура проводит проверку после обрушения детского аттракциона на набережной во Владивостоке, в результате которого пострадал ребенок, сообщает надзорное... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T06:00:00+03:00
2025-06-29T06:25:00+03:00
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после обрушения детского аттракциона на набережной во Владивостоке, в результате которого пострадал ребенок, сообщает надзорное ведомство Приморья."В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что 28 июня на Спортивной набережной Владивостока произошло обрушение одного из детских аттракционов. В результате происшествия пострадал ребенок, у него ушиб головы. Установлено, что ответственными лицами ненадлежащим образом осуществлялось обслуживание и эксплуатация игрового оборудования", — говорится в заявлении.В ведомстве уточнили РИА Новости, что у карусели отвалилось сидение.Прокуратура направила материалы проверки по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни" для решения вопроса об уголовном преследовании.Также ведомство проверит техническое состояние всех аттракционов парка.
https://ria.ru/20250624/sud-2025033115.html
https://ria.ru/20250625/attraktsion-2025462901.html
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке из-за обрушения аттракциона пострадал ребенок

На набережной Владивостока обрушилась карусель, пострадал ребенок

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГорода России. Владивосток
Города России. Владивосток - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после обрушения детского аттракциона на набережной во Владивостоке, в результате которого пострадал ребенок, сообщает надзорное ведомство Приморья.
"В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что 28 июня на Спортивной набережной Владивостока произошло обрушение одного из детских аттракционов. В результате происшествия пострадал ребенок, у него ушиб головы. Установлено, что ответственными лицами ненадлежащим образом осуществлялось обслуживание и эксплуатация игрового оборудования", — говорится в заявлении.
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24 июня, 11:08
В ведомстве уточнили РИА Новости, что у карусели отвалилось сидение.
Прокуратура направила материалы проверки по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни" для решения вопроса об уголовном преследовании.
Также ведомство проверит техническое состояние всех аттракционов парка.
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