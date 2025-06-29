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Полиция начала проверку после взрыва газового баллона на судне в Приморье - РИА Новости, 29.06.2025
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02:27 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/vladivostok-2026078919.html
Полиция начала проверку после взрыва газового баллона на судне в Приморье
Полиция начала проверку после взрыва газового баллона на судне в Приморье - РИА Новости, 29.06.2025
Полиция начала проверку после взрыва газового баллона на судне в Приморье
Организована проверка после взрыва газового баллона на судне во Владивостоке, где пострадали три человека, сообщила РИА Новости начальник отделения информации и РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T02:27:00+03:00
2025-06-29T02:27:00+03:00
происшествия
владивосток
дальний восток
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Организована проверка после взрыва газового баллона на судне во Владивостоке, где пострадали три человека, сообщила РИА Новости начальник отделения информации и общественных связей управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила в субботу, что на рыболовном судне, которое стояло у причала ООО "Владивостокский рыбокомбинат", произошел взрыв газового баллона, предназначенного для бытовых приборов, пострадали три члена экипажа. Ведомство уточняло, что инцидент произошёл в четверг днем. Приморская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что судно готовилось к выходу в море, а в момент взрыва на борту находились только три члена экипажа, которые и пострадали. "Проводится проверка (после взрыва газового баллона на судне - ред. ), в понедельник будет более подробная информация", - сообщила Мироненко.
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происшествия, владивосток, дальний восток, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Владивосток, Дальний Восток, Дальневосточная транспортная прокуратура
Полиция начала проверку после взрыва газового баллона на судне в Приморье

В Приморье идет проверка после взрыва газа на судне, где пострадали три моряка

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСуда в рыбном порту во Владивостоке
Суда в рыбном порту во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Суда в рыбном порту во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Организована проверка после взрыва газового баллона на судне во Владивостоке, где пострадали три человека, сообщила РИА Новости начальник отделения информации и общественных связей управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко.
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила в субботу, что на рыболовном судне, которое стояло у причала ООО "Владивостокский рыбокомбинат", произошел взрыв газового баллона, предназначенного для бытовых приборов, пострадали три члена экипажа. Ведомство уточняло, что инцидент произошёл в четверг днем. Приморская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что судно готовилось к выходу в море, а в момент взрыва на борту находились только три члена экипажа, которые и пострадали.
"Проводится проверка (после взрыва газового баллона на судне - ред. ), в понедельник будет более подробная информация", - сообщила Мироненко.
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ПроисшествияВладивостокДальний ВостокДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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