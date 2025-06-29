https://ria.ru/20250629/vladivostok-2026078919.html

Полиция начала проверку после взрыва газового баллона на судне в Приморье

Полиция начала проверку после взрыва газового баллона на судне в Приморье - РИА Новости, 29.06.2025

Полиция начала проверку после взрыва газового баллона на судне в Приморье

Организована проверка после взрыва газового баллона на судне во Владивостоке, где пострадали три человека, сообщила РИА Новости начальник отделения информации и РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T02:27:00+03:00

2025-06-29T02:27:00+03:00

2025-06-29T02:27:00+03:00

происшествия

владивосток

дальний восток

дальневосточная транспортная прокуратура

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Организована проверка после взрыва газового баллона на судне во Владивостоке, где пострадали три человека, сообщила РИА Новости начальник отделения информации и общественных связей управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила в субботу, что на рыболовном судне, которое стояло у причала ООО "Владивостокский рыбокомбинат", произошел взрыв газового баллона, предназначенного для бытовых приборов, пострадали три члена экипажа. Ведомство уточняло, что инцидент произошёл в четверг днем. Приморская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что судно готовилось к выходу в море, а в момент взрыва на борту находились только три члена экипажа, которые и пострадали. "Проводится проверка (после взрыва газового баллона на судне - ред. ), в понедельник будет более подробная информация", - сообщила Мироненко.

https://ria.ru/20250501/vzryv-2014583912.html

владивосток

дальний восток

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, дальний восток, дальневосточная транспортная прокуратура