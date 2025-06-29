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К тушению пожара в Алуште привлекли два вертолета Ми-8 - РИА Новости, 29.06.2025
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18:44 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/vertolet-2026161839.html
К тушению пожара в Алуште привлекли два вертолета Ми-8
К тушению пожара в Алуште привлекли два вертолета Ми-8 - РИА Новости, 29.06.2025
К тушению пожара в Алуште привлекли два вертолета Ми-8
Два вертолета Ми-8 привлечены к тушению пожара в Алуште в Крыму, площадь пожара выросла до пяти гектаров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T18:44:00+03:00
2025-06-29T18:44:00+03:00
происшествия
алушта
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Два вертолета Ми-8 привлечены к тушению пожара в Алуште в Крыму, площадь пожара выросла до пяти гектаров, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что сухая растительность загорелась в Алуште на площади один гектар, тушение пожара осложняет труднодоступная местность, скальный массив и ветер. "Два вертолёта Ми-8 МЧС России привлечены к тушению пожара в Алуште в Крыму. Уже совершено шесть сбросов воды, 18 тонн. Из-за сильного ветра и труднодоступной местности площадь пожара увеличилась до пяти гектаров. Дальнейшего распространения пожара не допущено, угрозы населенному пункту нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что силы и средства сводной группировки расставлены по периметру пожара, организовано четыре боевых участка. Всего к тушению пожара привлечено 225 человек и 33 единицы техники.
https://ria.ru/20250629/alushta-2026158506.html
алушта
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происшествия, алушта, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Алушта, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
К тушению пожара в Алуште привлекли два вертолета Ми-8

МЧС: два вертолета Ми-8 привлечены к тушению пожара в Алуште в Крыму

© РИА НовостиВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости
Вертолет Ми-8. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Два вертолета Ми-8 привлечены к тушению пожара в Алуште в Крыму, площадь пожара выросла до пяти гектаров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что сухая растительность загорелась в Алуште на площади один гектар, тушение пожара осложняет труднодоступная местность, скальный массив и ветер.
"Два вертолёта Ми-8 МЧС России привлечены к тушению пожара в Алуште в Крыму. Уже совершено шесть сбросов воды, 18 тонн. Из-за сильного ветра и труднодоступной местности площадь пожара увеличилась до пяти гектаров. Дальнейшего распространения пожара не допущено, угрозы населенному пункту нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что силы и средства сводной группировки расставлены по периметру пожара, организовано четыре боевых участка. Всего к тушению пожара привлечено 225 человек и 33 единицы техники.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Ландшафтный пожар под Алуштой тушат более 150 человек
Вчера, 17:50
 
ПроисшествияАлуштаРеспублика КрымРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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