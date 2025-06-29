На Западе раскрыли, что стоит за агрессией Британии в адрес России
Лорд Скидельски: позиция Британии против России обусловлена русофобией
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Агрессия Великобритании в адрес России связана с укоренившимися в обществе русофобскими настроениями, заявил член британской Палаты лордов Роберт Скидельски.
"Агрессивность Великобритании удивительна. Это связано с русофобией, старыми антироссийскими настроениями, которые возникли еще до холодной войны. Это имперская ностальгия. Официальная позиция Великобритании, без сомнения, является воинственной. Мне это очень трудно понять. В Великобритании нет заметного движения за мир", — подчеркнул он в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
Скидельски отметил, что в Великобритании нет интеллектуальной оппозиции, в связи с чем очень трудно публиковать в массовой прессе материалы, отражающие поддержку мирных переговоров с Россией.
В среду посольство России в Лондоне заявило, что в центре новой национальной стратегии безопасности Великобритании находятся мнимые риски, якобы исходящие от России, документ также содержит лживые и оскорбительные обвинения в адрес Москвы, в частности в кибератаках и диверсиях. В документе также отмечается, что Великобритания должна "активно готовиться" к потенциальной войне на собственной земле.
Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО — в этом нет никакого смысла. Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".