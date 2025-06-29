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На Западе раскрыли, что стоит за агрессией Британии в адрес России - РИА Новости, 29.06.2025
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22:13 29.06.2025 (обновлено: 22:14 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/velikobritaniya-2026176341.html
На Западе раскрыли, что стоит за агрессией Британии в адрес России
На Западе раскрыли, что стоит за агрессией Британии в адрес России - РИА Новости, 29.06.2025
На Западе раскрыли, что стоит за агрессией Британии в адрес России
Агрессия Великобритании в адрес России связана с укоренившимися в обществе русофобскими настроениями, заявил член британской Палаты лордов Роберт Скидельски. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T22:13:00+03:00
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в мире
великобритания
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москва
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роберт скидельски
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Агрессия Великобритании в адрес России связана с укоренившимися в обществе русофобскими настроениями, заявил член британской Палаты лордов Роберт Скидельски."Агрессивность Великобритании удивительна. Это связано с русофобией, старыми антироссийскими настроениями, которые возникли еще до холодной войны. Это имперская ностальгия. Официальная позиция Великобритании, без сомнения, является воинственной. Мне это очень трудно понять. В Великобритании нет заметного движения за мир", — подчеркнул он в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.Скидельски отметил, что в Великобритании нет интеллектуальной оппозиции, в связи с чем очень трудно публиковать в массовой прессе материалы, отражающие поддержку мирных переговоров с Россией.В среду посольство России в Лондоне заявило, что в центре новой национальной стратегии безопасности Великобритании находятся мнимые риски, якобы исходящие от России, документ также содержит лживые и оскорбительные обвинения в адрес Москвы, в частности в кибератаках и диверсиях. В документе также отмечается, что Великобритания должна "активно готовиться" к потенциальной войне на собственной земле.Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО — в этом нет никакого смысла. Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250626/britanija-2025674023.html
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в мире, великобритания, россия, москва, нато, роберт скидельски
В мире, Великобритания, Россия, Москва, НАТО, Роберт Скидельски
На Западе раскрыли, что стоит за агрессией Британии в адрес России

Лорд Скидельски: позиция Британии против России обусловлена русофобией

© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Агрессия Великобритании в адрес России связана с укоренившимися в обществе русофобскими настроениями, заявил член британской Палаты лордов Роберт Скидельски.
"Агрессивность Великобритании удивительна. Это связано с русофобией, старыми антироссийскими настроениями, которые возникли еще до холодной войны. Это имперская ностальгия. Официальная позиция Великобритании, без сомнения, является воинственной. Мне это очень трудно понять. В Великобритании нет заметного движения за мир", — подчеркнул он в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
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Скидельски отметил, что в Великобритании нет интеллектуальной оппозиции, в связи с чем очень трудно публиковать в массовой прессе материалы, отражающие поддержку мирных переговоров с Россией.
В среду посольство России в Лондоне заявило, что в центре новой национальной стратегии безопасности Великобритании находятся мнимые риски, якобы исходящие от России, документ также содержит лживые и оскорбительные обвинения в адрес Москвы, в частности в кибератаках и диверсиях. В документе также отмечается, что Великобритания должна "активно готовиться" к потенциальной войне на собственной земле.
Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО — в этом нет никакого смысла. Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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