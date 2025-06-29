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Ушаков: вопрос встречи Путина и Трампа не перешел в практическую плоскость - РИА Новости, 29.06.2025
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13:18 29.06.2025 (обновлено: 13:48 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/ushakov-2026133134.html
Ушаков: вопрос встречи Путина и Трампа не перешел в практическую плоскость
Ушаков: вопрос встречи Путина и Трампа не перешел в практическую плоскость - РИА Новости, 29.06.2025
Ушаков: вопрос встречи Путина и Трампа не перешел в практическую плоскость
Вопрос организации встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа находится на повестке, но пока не перешел в практическую... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T13:18:00+03:00
2025-06-29T13:48:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вопрос организации встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа находится на повестке, но пока не перешел в практическую плоскость, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Вопрос (организации встречи двух глав государств - ред.) на повестке дня имеется, но пока в практическую плоскость не перешел, но стороны имеют в виду так или иначе его поднять", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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в мире, россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
В мире, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Ушаков: вопрос встречи Путина и Трампа не перешел в практическую плоскость

Ушаков: вопрос о встрече Путина и Трампа еще не перешел в практическую плоскость

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вопрос организации встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа находится на повестке, но пока не перешел в практическую плоскость, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Вопрос (организации встречи двух глав государств - ред.) на повестке дня имеется, но пока в практическую плоскость не перешел, но стороны имеют в виду так или иначе его поднять", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Ушаков не исключил, что Путин и Трамп встретятся без подготовки
13:43
 
В миреРоссияВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
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