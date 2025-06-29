https://ria.ru/20250629/ushakov-2026133134.html

Ушаков: вопрос встречи Путина и Трампа не перешел в практическую плоскость

Ушаков: вопрос встречи Путина и Трампа не перешел в практическую плоскость - РИА Новости, 29.06.2025

Ушаков: вопрос встречи Путина и Трампа не перешел в практическую плоскость

Вопрос организации встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа находится на повестке, но пока не перешел в практическую... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T13:18:00+03:00

2025-06-29T13:18:00+03:00

2025-06-29T13:48:00+03:00

в мире

россия

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вопрос организации встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа находится на повестке, но пока не перешел в практическую плоскость, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Вопрос (организации встречи двух глав государств - ред.) на повестке дня имеется, но пока в практическую плоскость не перешел, но стороны имеют в виду так или иначе его поднять", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250629/ushakov--2026135855.html

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в мире, россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков