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Ушаков рассказал о переговорах России и США по взаимным раздражителям - РИА Новости, 29.06.2025
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13:14 29.06.2025 (обновлено: 13:32 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/ushakov-2026132825.html
Ушаков рассказал о переговорах России и США по взаимным раздражителям
Ушаков рассказал о переговорах России и США по взаимным раздражителям - РИА Новости, 29.06.2025
Ушаков рассказал о переговорах России и США по взаимным раздражителям
Российская сторона ждет сигнала от госдепартамента США по продолжению контактов по "взаимным раздражителям", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отметив, РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T13:14:00+03:00
2025-06-29T13:32:00+03:00
государственный департамент сша
сша
россия
в мире
павел зарубин
юрий ушаков
москва
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская сторона ждет сигнала от госдепартамента США по продолжению контактов по "взаимным раздражителям", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отметив, что договоренность продолжить работу на этом треке между Москвой и Вашингтоном сохраняется."Это должен быть прежде всего сигнал от госдепартамента, потому что это именно госдепартамент отложил или перенес согласованную встречу. Но договоренность о том, чтобы плотно работать по этому треку, эта договоренность сохраняется. Она была достигнута при первых контактах по телефону между нашими двумя лидерами", - сказал Ушаков корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину, комментирую приостановку контактов между РФ и США по "взаимным раздражителям".
https://ria.ru/20250629/kontakty-2026133698.html
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государственный департамент сша, сша, россия, в мире, павел зарубин, юрий ушаков, москва
Государственный департамент США, США, Россия, В мире, Павел Зарубин, Юрий Ушаков, Москва
Ушаков рассказал о переговорах России и США по взаимным раздражителям

Ушаков: РФ ждет сигнал от США для продолжения диалога по взаимным раздражителям

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Юрий Ушаков . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская сторона ждет сигнала от госдепартамента США по продолжению контактов по "взаимным раздражителям", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отметив, что договоренность продолжить работу на этом треке между Москвой и Вашингтоном сохраняется.
"Это должен быть прежде всего сигнал от госдепартамента, потому что это именно госдепартамент отложил или перенес согласованную встречу. Но договоренность о том, чтобы плотно работать по этому треку, эта договоренность сохраняется. Она была достигнута при первых контактах по телефону между нашими двумя лидерами", - сказал Ушаков корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину, комментирую приостановку контактов между РФ и США по "взаимным раздражителям".
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
В Кремле рассказали о контактах с Вашингтоном
13:24
 
Государственный департамент СШАСШАРоссияВ миреПавел ЗарубинЮрий УшаковМосква
 
 
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