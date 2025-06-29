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Ушаков ответил на вопрос о возможном месте встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 29.06.2025
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13:12 29.06.2025 (обновлено: 13:31 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/ushakov-2026132601.html
Ушаков ответил на вопрос о возможном месте встречи Путина и Трампа
Ушаков ответил на вопрос о возможном месте встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 29.06.2025
Ушаков ответил на вопрос о возможном месте встречи Путина и Трампа
Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа необязательно может пройти в Нью-Йорке, она может быть организована и в другом месте,... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T13:12:00+03:00
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нью-йорк (город)
в мире
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владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа необязательно может пройти в Нью-Йорке, она может быть организована и в другом месте, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Если лидеры договорятся о каких-то других параметрах встречи, то она может пройти и в другом месте, необязательно в Нью-Йорке", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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нью-йорк (город), в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, сша, россия
Нью-Йорк (город), В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, США, Россия
Ушаков ответил на вопрос о возможном месте встречи Путина и Трампа

Ушаков: встреча Путина и Трампа может пройти в Нью-Йорке или в другом месте

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Юрий Ушаков
 Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа необязательно может пройти в Нью-Йорке, она может быть организована и в другом месте, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Если лидеры договорятся о каких-то других параметрах встречи, то она может пройти и в другом месте, необязательно в Нью-Йорке", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Ушаков назвал хороший повод для встречи Путина и Трампа
13:13
 
Нью-Йорк (город)В миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковСШАРоссия
 
 
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