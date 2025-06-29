https://ria.ru/20250629/ushakov-2026132601.html

Ушаков ответил на вопрос о возможном месте встречи Путина и Трампа

Ушаков ответил на вопрос о возможном месте встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 29.06.2025

Ушаков ответил на вопрос о возможном месте встречи Путина и Трампа

Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа необязательно может пройти в Нью-Йорке, она может быть организована и в другом месте,... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T13:12:00+03:00

2025-06-29T13:12:00+03:00

2025-06-29T13:31:00+03:00

нью-йорк (город)

в мире

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

сша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902076798_0:34:3158:1810_1920x0_80_0_0_4c34368138874715acb019903ccea8ce.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа необязательно может пройти в Нью-Йорке, она может быть организована и в другом месте, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Если лидеры договорятся о каких-то других параметрах встречи, то она может пройти и в другом месте, необязательно в Нью-Йорке", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250629/vstrecha-2026132720.html

нью-йорк (город)

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нью-йорк (город), в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, сша, россия