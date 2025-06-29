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Встреча Путина и Трампа может состояться в любой момент, заявил Ушаков - РИА Новости, 29.06.2025
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13:07 29.06.2025 (обновлено: 13:24 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/ushakov-2026131939.html
Встреча Путина и Трампа может состояться в любой момент, заявил Ушаков
Встреча Путина и Трампа может состояться в любой момент, заявил Ушаков - РИА Новости, 29.06.2025
Встреча Путина и Трампа может состояться в любой момент, заявил Ушаков
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вполне может состоятся в любой момент, но пока трудно сказать, где и когда такой контакт... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T13:07:00+03:00
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юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вполне может состоятся в любой момент, но пока трудно сказать, где и когда такой контакт произойдет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Это в любой момент может быть", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя сроки проведения возможной встречи Путин и Трампа."Эта встреча вполне может состояться, где и когда - пока сказать трудно", - отметил помощник президента РФ.
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юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, сша, россия, в мире
Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Россия, В мире
Встреча Путина и Трампа может состояться в любой момент, заявил Ушаков

Ушаков: встреча Путина и Трампа вполне может состояться в любой момент

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вполне может состоятся в любой момент, но пока трудно сказать, где и когда такой контакт произойдет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Это в любой момент может быть", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя сроки проведения возможной встречи Путин и Трампа.
"Эта встреча вполне может состояться, где и когда - пока сказать трудно", - отметил помощник президента РФ.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Ушаков оценил возможность встречи Путина и Трампа в Стамбуле
13:16
 
Юрий УшаковВладимир ПутинДональд ТрампСШАРоссияВ мире
 
 
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