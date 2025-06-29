https://ria.ru/20250629/ushakov-2026131939.html

Встреча Путина и Трампа может состояться в любой момент, заявил Ушаков

Встреча Путина и Трампа может состояться в любой момент, заявил Ушаков - РИА Новости, 29.06.2025

Встреча Путина и Трампа может состояться в любой момент, заявил Ушаков

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вполне может состоятся в любой момент, но пока трудно сказать, где и когда такой контакт... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T13:07:00+03:00

2025-06-29T13:07:00+03:00

2025-06-29T13:24:00+03:00

юрий ушаков

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вполне может состоятся в любой момент, но пока трудно сказать, где и когда такой контакт произойдет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Это в любой момент может быть", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя сроки проведения возможной встречи Путин и Трампа."Эта встреча вполне может состояться, где и когда - пока сказать трудно", - отметил помощник президента РФ.

https://ria.ru/20250629/ushakov-2026133030.html

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юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, сша, россия, в мире