Рейтинг@Mail.ru
"Судорожно суетятся": на Украине раскрыли главный страх Зеленского - РИА Новости, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 29.06.2025 (обновлено: 20:28 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026160594.html
"Судорожно суетятся": на Украине раскрыли главный страх Зеленского
"Судорожно суетятся": на Украине раскрыли главный страх Зеленского - РИА Новости, 29.06.2025
"Судорожно суетятся": на Украине раскрыли главный страх Зеленского
Киевский режим особенно опасается проведения выборов и делает все возможное, чтобы их отсрочить и ограничить список голосующих, заявил в Telegram-канале депутат РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T18:23:00+03:00
2025-06-29T20:28:00+03:00
украина
в мире
киев
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025639579_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d8fc42710a54db3899c4246674f3a67.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Киевский режим особенно опасается проведения выборов и делает все возможное, чтобы их отсрочить и ограничить список голосующих, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.Так он отреагировал на слова спикера парламента Руслана Стефанчука о том, что следующие выборы пройдут по новому закону и только на территории Украины."Очевидно, команда Зеленского уже разрабатывает схему, по которой миллионы украинцев, вынужденно находящихся в ЕС, не смогут проголосовать. Посмотрим, какую юридическую акробатику они придумают, чтобы отсечь неудобный электорат — тех, кто за годы жизни в Европе понял, чем украинская "демократия" отличается от настоящей, и кто убедился, что в Украине отсутствует государство, а те, кто называет себя властью, — это шайка мародеров и убийц. А то, как они судорожно суетятся сейчас, говорит не только о том, что выборы не за горами, но и о том, как сильно они их боятся. До конца этого режима осталось совсем немного", — написал он.Политик отметил, что действия киевских чиновников противоречат европейским принципам, где участие граждан в выборах — неотъемлемое право, а не "преференция для лояльных".Ранее в воскресенье политик отмечал, что украинский парламент постоянно ищет бессмысленные отговорки с целью не проводить выборы на Украине.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов.Президент России Владимир Путин в марте заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026153256.html
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026150847.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025639579_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6da2e7aa4fce56334cb4f59eaf958721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, киев, владимир зеленский
Украина, В мире, Киев, Владимир Зеленский
"Судорожно суетятся": на Украине раскрыли главный страх Зеленского

Дубинский: Зеленский больше всего боится проведения выборов на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Киевский режим особенно опасается проведения выборов и делает все возможное, чтобы их отсрочить и ограничить список голосующих, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Так он отреагировал на слова спикера парламента Руслана Стефанчука о том, что следующие выборы пройдут по новому закону и только на территории Украины.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
"Говорящие свиньи". В Киеве пришли в ярость из-за лжи о России
Вчера, 17:00
"Очевидно, команда Зеленского уже разрабатывает схему, по которой миллионы украинцев, вынужденно находящихся в ЕС, не смогут проголосовать. Посмотрим, какую юридическую акробатику они придумают, чтобы отсечь неудобный электорат — тех, кто за годы жизни в Европе понял, чем украинская "демократия" отличается от настоящей, и кто убедился, что в Украине отсутствует государство, а те, кто называет себя властью, — это шайка мародеров и убийц. А то, как они судорожно суетятся сейчас, говорит не только о том, что выборы не за горами, но и о том, как сильно они их боятся. До конца этого режима осталось совсем немного", — написал он.
Политик отметил, что действия киевских чиновников противоречат европейским принципам, где участие граждан в выборах — неотъемлемое право, а не "преференция для лояльных".
Ранее в воскресенье политик отмечал, что украинский парламент постоянно ищет бессмысленные отговорки с целью не проводить выборы на Украине.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов.
Президент России Владимир Путин в марте заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
"Крайнее истощение": на Западе забили тревогу из-за боеспособности Украины
Вчера, 16:32
 
УкраинаВ миреКиевВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала