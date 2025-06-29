"Судорожно суетятся": на Украине раскрыли главный страх Зеленского
Дубинский: Зеленский больше всего боится проведения выборов на Украине
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Киевский режим особенно опасается проведения выборов и делает все возможное, чтобы их отсрочить и ограничить список голосующих, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Так он отреагировал на слова спикера парламента Руслана Стефанчука о том, что следующие выборы пройдут по новому закону и только на территории Украины.
"Очевидно, команда Зеленского уже разрабатывает схему, по которой миллионы украинцев, вынужденно находящихся в ЕС, не смогут проголосовать. Посмотрим, какую юридическую акробатику они придумают, чтобы отсечь неудобный электорат — тех, кто за годы жизни в Европе понял, чем украинская "демократия" отличается от настоящей, и кто убедился, что в Украине отсутствует государство, а те, кто называет себя властью, — это шайка мародеров и убийц. А то, как они судорожно суетятся сейчас, говорит не только о том, что выборы не за горами, но и о том, как сильно они их боятся. До конца этого режима осталось совсем немного", — написал он.
Политик отметил, что действия киевских чиновников противоречат европейским принципам, где участие граждан в выборах — неотъемлемое право, а не "преференция для лояльных".
Ранее в воскресенье политик отмечал, что украинский парламент постоянно ищет бессмысленные отговорки с целью не проводить выборы на Украине.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов.
Президент России Владимир Путин в марте заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.