https://ria.ru/20250629/ukraina-2026079387.html
Во Львове прогремели взрывы
Во Львове прогремели взрывы - РИА Новости, 29.06.2025
Во Львове прогремели взрывы
Взрывы раздались в городе Львов на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T02:36:00+03:00
2025-06-29T02:36:00+03:00
2025-06-29T02:36:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Львов на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал. "Во Львове слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026077366.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Во Львове прогремели взрывы
Во Львове после воздушной тревоги прогремели взрывы