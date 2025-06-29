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В генконсульстве в Анталье прокомментировали пожар в отеле - РИА Новости, 29.06.2025
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14:04 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/turtsiya-2026137743.html
В генконсульстве в Анталье прокомментировали пожар в отеле
В генконсульстве в Анталье прокомментировали пожар в отеле - РИА Новости, 29.06.2025
В генконсульстве в Анталье прокомментировали пожар в отеле
Информация о пострадавших российских гражданах в результате пожара в отеле в центре турецкой Антальи не поступала, сообщили РИА Новости в генеральном... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T14:04:00+03:00
2025-06-29T14:04:00+03:00
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СТАМБУЛ, 29 июн - РИА Новости. Информация о пострадавших российских гражданах в результате пожара в отеле в центре турецкой Антальи не поступала, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ. Пожар вспыхнул в воскресенье в историческом центре Антальи в районе Калеичи, горят гостиница и еще несколько зданий, сообщило агентство DHA. Пожарные приступили к тушению огня, но по данным СМИ, из-за узких улиц тушение огня затруднено. "Информация о пострадавших российских гражданах в генконсульство не поступала", - сообщили дипломаты.
https://ria.ru/20250603/antalya-2020597918.html
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в мире, анталья (провинция), россия
В мире, Анталья (провинция), Россия
В генконсульстве в Анталье прокомментировали пожар в отеле

В генконсульство не поступали данные о пострадавших в Анталье россиянах

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкУлица города Анталья
Улица города Анталья - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Улица города Анталья. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 29 июн - РИА Новости. Информация о пострадавших российских гражданах в результате пожара в отеле в центре турецкой Антальи не поступала, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ.
Пожар вспыхнул в воскресенье в историческом центре Антальи в районе Калеичи, горят гостиница и еще несколько зданий, сообщило агентство DHA. Пожарные приступили к тушению огня, но по данным СМИ, из-за узких улиц тушение огня затруднено.
"Информация о пострадавших российских гражданах в генконсульство не поступала", - сообщили дипломаты.
Пляж одного из курортов Антальи - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Анталье опечатали гостиницы, несоответствующие пожарной безопасности
3 июня, 09:46
 
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