https://ria.ru/20250629/turtsiya-2026137743.html
В генконсульстве в Анталье прокомментировали пожар в отеле
В генконсульстве в Анталье прокомментировали пожар в отеле - РИА Новости, 29.06.2025
В генконсульстве в Анталье прокомментировали пожар в отеле
Информация о пострадавших российских гражданах в результате пожара в отеле в центре турецкой Антальи не поступала, сообщили РИА Новости в генеральном... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T14:04:00+03:00
2025-06-29T14:04:00+03:00
2025-06-29T14:04:00+03:00
в мире
анталья (провинция)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145415/76/1454157628_0:184:3500:2153_1920x0_80_0_0_85987b0301ab9be8f36cc6745c8d50b0.jpg
СТАМБУЛ, 29 июн - РИА Новости. Информация о пострадавших российских гражданах в результате пожара в отеле в центре турецкой Антальи не поступала, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ. Пожар вспыхнул в воскресенье в историческом центре Антальи в районе Калеичи, горят гостиница и еще несколько зданий, сообщило агентство DHA. Пожарные приступили к тушению огня, но по данным СМИ, из-за узких улиц тушение огня затруднено. "Информация о пострадавших российских гражданах в генконсульство не поступала", - сообщили дипломаты.
https://ria.ru/20250603/antalya-2020597918.html
анталья (провинция)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145415/76/1454157628_193:0:3308:2336_1920x0_80_0_0_a28774102d7ec3b2b78f91fd9c559934.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анталья (провинция), россия
В мире, Анталья (провинция), Россия
В генконсульстве в Анталье прокомментировали пожар в отеле
В генконсульство не поступали данные о пострадавших в Анталье россиянах