https://ria.ru/20250629/turtsiya-2026137743.html

В генконсульстве в Анталье прокомментировали пожар в отеле

В генконсульстве в Анталье прокомментировали пожар в отеле - РИА Новости, 29.06.2025

В генконсульстве в Анталье прокомментировали пожар в отеле

Информация о пострадавших российских гражданах в результате пожара в отеле в центре турецкой Антальи не поступала, сообщили РИА Новости в генеральном... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T14:04:00+03:00

2025-06-29T14:04:00+03:00

2025-06-29T14:04:00+03:00

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СТАМБУЛ, 29 июн - РИА Новости. Информация о пострадавших российских гражданах в результате пожара в отеле в центре турецкой Антальи не поступала, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ. Пожар вспыхнул в воскресенье в историческом центре Антальи в районе Калеичи, горят гостиница и еще несколько зданий, сообщило агентство DHA. Пожарные приступили к тушению огня, но по данным СМИ, из-за узких улиц тушение огня затруднено. "Информация о пострадавших российских гражданах в генконсульство не поступала", - сообщили дипломаты.

https://ria.ru/20250603/antalya-2020597918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, анталья (провинция), россия