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Во Владивостоке госпитализировали человека после сообщений о запахе газа

Во Владивостоке госпитализировали человека после сообщений о запахе газа - РИА Новости, 29.06.2025

Во Владивостоке госпитализировали человека после сообщений о запахе газа

Один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести из ТЦ Владивостока, где сообщили о запахе газа, сказал РИА Новости представитель минздрава Приморья. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T11:26:00+03:00

2025-06-29T11:26:00+03:00

2025-06-29T12:20:00+03:00

владивосток

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести из ТЦ Владивостока, где сообщили о запахе газа, сказал РИА Новости представитель минздрава Приморья.Ранее поступило сообщение о пожаре на малом судне в акватории Владивостока, к месту направлены специальные службы, данных о пострадавших нет, сообщал РИА Новости представитель Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ. В соцсетях разошлись кадры с горящим катамараном, отмечается, что инцидент происходит у полуострова Шкота во Владивостоке. В турфирме, владеющей судном, РИА Новости рассказали, что на борту были туристы, никто не пострадал, они эвакуированы. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что судно затонуло."Было осмотрено девять человек: восемь доставлены "скорой", один самостоятельно обратился. У одного состояние средней степени тяжести, госпитализирован во Владивостокскую больницу №2. У восьми состояние удовлетворительное, лечение амбулаторное", - сказал собеседник, уточнив, что пока нет информации по диагнозу."Было осмотрено девять человек: восемь доставлены "скорой", один самостоятельно обратился (к врачам - ред.). У одного состояние средней степени тяжести, госпитализирован во Владивостокскую больницу №2. У восьми состояние удовлетворительное, лечение амбулаторное", - сказал собеседник, уточнив, что пока нет информации по диагнозу.

https://ria.ru/20250512/ballonchik-2016512884.html

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владивосток, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)