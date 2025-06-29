https://ria.ru/20250629/tts-2026121011.html
Во Владивостоке госпитализировали человека после сообщений о запахе газа
Во Владивостоке госпитализировали человека после сообщений о запахе газа - РИА Новости, 29.06.2025
Во Владивостоке госпитализировали человека после сообщений о запахе газа
Один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести из ТЦ Владивостока, где сообщили о запахе газа, сказал РИА Новости представитель минздрава Приморья. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T11:26:00+03:00
2025-06-29T11:26:00+03:00
2025-06-29T12:20:00+03:00
владивосток
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести из ТЦ Владивостока, где сообщили о запахе газа, сказал РИА Новости представитель минздрава Приморья.Ранее поступило сообщение о пожаре на малом судне в акватории Владивостока, к месту направлены специальные службы, данных о пострадавших нет, сообщал РИА Новости представитель Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ. В соцсетях разошлись кадры с горящим катамараном, отмечается, что инцидент происходит у полуострова Шкота во Владивостоке. В турфирме, владеющей судном, РИА Новости рассказали, что на борту были туристы, никто не пострадал, они эвакуированы. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что судно затонуло."Было осмотрено девять человек: восемь доставлены "скорой", один самостоятельно обратился. У одного состояние средней степени тяжести, госпитализирован во Владивостокскую больницу №2. У восьми состояние удовлетворительное, лечение амбулаторное", - сказал собеседник, уточнив, что пока нет информации по диагнозу."Было осмотрено девять человек: восемь доставлены "скорой", один самостоятельно обратился (к врачам - ред.). У одного состояние средней степени тяжести, госпитализирован во Владивостокскую больницу №2. У восьми состояние удовлетворительное, лечение амбулаторное", - сказал собеседник, уточнив, что пока нет информации по диагнозу.
https://ria.ru/20250512/ballonchik-2016512884.html
владивосток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Владивосток, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владивостоке госпитализировали человека после сообщений о запахе газа
Во Владивостоке госпитализировали человека из ТЦ после сообщений о запахе газа
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести из ТЦ Владивостока, где сообщили о запахе газа, сказал РИА Новости представитель минздрава Приморья.
Ранее поступило сообщение о пожаре на малом судне в акватории Владивостока
, к месту направлены специальные службы, данных о пострадавших нет, сообщал РИА Новости представитель Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ
. В соцсетях разошлись кадры с горящим катамараном, отмечается, что инцидент происходит у полуострова Шкота во Владивостоке. В турфирме, владеющей судном, РИА Новости рассказали, что на борту были туристы, никто не пострадал, они эвакуированы. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что судно затонуло.
"Было осмотрено девять человек: восемь доставлены "скорой", один самостоятельно обратился. У одного состояние средней степени тяжести, госпитализирован во Владивостокскую больницу №2. У восьми состояние удовлетворительное, лечение амбулаторное", - сказал собеседник, уточнив, что пока нет информации по диагнозу.
"Было осмотрено девять человек: восемь доставлены "скорой", один самостоятельно обратился (к врачам - ред.). У одного состояние средней степени тяжести, госпитализирован во Владивостокскую больницу №2. У восьми состояние удовлетворительное, лечение амбулаторное", - сказал собеседник, уточнив, что пока нет информации по диагнозу.