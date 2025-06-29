https://ria.ru/20250629/tsentr-2026159881.html

ДРГ группировки "Центр" три дня жили в подконтрольном ВСУ поселке

ДРГ группировки "Центр" три дня жили в подконтрольном ВСУ поселке - РИА Новости, 29.06.2025

ДРГ группировки "Центр" три дня жили в подконтрольном ВСУ поселке

Диверсионные группы (ДРГ) группировки "Центр" ВС РФ три дня жили в ещё тогда подконтрольной ВСУ Новониколаевке (ДНР) перед освобождением поселка, рассказал... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T18:16:00+03:00

2025-06-29T18:16:00+03:00

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ЛУГАНСК, 29 июн – РИА Новости. Диверсионные группы (ДРГ) группировки "Центр" ВС РФ три дня жили в ещё тогда подконтрольной ВСУ Новониколаевке (ДНР) перед освобождением поселка, рассказал журналистам заместитель командира батальона 30-й отдельной гвардейской бригады группировки войск "Центр" Сергей Зайцев. Минобороны России сообщило 19 июня, что подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР. "Диверсионные группы зашли у нас в ночное время суток... Сидели там, можно сказать, по соседству с противником, в соседнем доме. Противник не знал, что мы уже в Новониколаевке, а мы уже три дня сидели там", - рассказал Зайцев. С его слов, когда днем начался штурм поселка с использованием мотоциклов, российские ДРГ начали действовать изнутри, "сея панику" среди ВСУ. "(Российские ДРГ - ред.) начали "рассасываться" по всем улицам, по всем домам и выжигать. Противник не понимал, что происходит. Вроде бы мы в лесополках, а уже у них в деревне", - добавил Зайцев.

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026150847.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф