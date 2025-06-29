https://ria.ru/20250629/trevoga-2026074905.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.06.2025
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Волынской, Тернопольской, Одесской, Львовской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T01:30:00+03:00
2025-06-29T01:30:00+03:00
2025-06-29T01:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
николаевская область
украина
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Волынской, Тернопольской, Одесской, Львовской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в указанных областях прозвучал в период с 00.15 по 01.16 мск. Ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в более половины областей страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250628/zelenskiy-2026033032.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
николаевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_1f15608d61f84debc96a0f9aeec42264.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николаевская область, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу