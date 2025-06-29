https://ria.ru/20250629/trevoga-2026074905.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.06.2025

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Волынской, Тернопольской, Одесской, Львовской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T01:30:00+03:00

2025-06-29T01:30:00+03:00

2025-06-29T01:30:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Волынской, Тернопольской, Одесской, Львовской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в указанных областях прозвучал в период с 00.15 по 01.16 мск. Ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в более половины областей страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250628/zelenskiy-2026033032.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

россия, николаевская область, украина, вооруженные силы украины, в мире