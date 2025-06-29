https://ria.ru/20250629/tramp-2026160248.html

Трамп после конфликта с Маском назвал его замечательным парнем

Трамп после конфликта с Маском назвал его замечательным парнем - РИА Новости, 29.06.2025

Трамп после конфликта с Маском назвал его замечательным парнем

Президент США Дональд Трамп после публичного конфликта с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском заявил, что считает его "замечательным... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T18:24:00+03:00

2025-06-29T18:24:00+03:00

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в мире

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дональд трамп

илон маск

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после публичного конфликта с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском заявил, что считает его "замечательным парнем", у которого все "будет хорошо". "Я считаю, что он замечательный парень. Я не говорил с ним много, но я думаю, что Илон - замечательный парень, и я знаю, что у него все будет хорошо всегда", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Трамп добавил, что считает Маска умным и помнит про поддержку со стороны предпринимателя в ходе президентской гонки. "Он просто не получал того, что хотел", - указал президент США, говоря о стремлении Маска сохранить правительственную поддержку рынка электрических автомобилей.

https://ria.ru/20250629/musk-2026105796.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск