https://ria.ru/20250629/tramp-2026160248.html
Трамп после конфликта с Маском назвал его замечательным парнем
Трамп после конфликта с Маском назвал его замечательным парнем - РИА Новости, 29.06.2025
Трамп после конфликта с Маском назвал его замечательным парнем
Президент США Дональд Трамп после публичного конфликта с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском заявил, что считает его "замечательным... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T18:24:00+03:00
2025-06-29T18:24:00+03:00
2025-06-29T18:22:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после публичного конфликта с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском заявил, что считает его "замечательным парнем", у которого все "будет хорошо". "Я считаю, что он замечательный парень. Я не говорил с ним много, но я думаю, что Илон - замечательный парень, и я знаю, что у него все будет хорошо всегда", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Трамп добавил, что считает Маска умным и помнит про поддержку со стороны предпринимателя в ходе президентской гонки. "Он просто не получал того, что хотел", - указал президент США, говоря о стремлении Маска сохранить правительственную поддержку рынка электрических автомобилей.
https://ria.ru/20250629/musk-2026105796.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, илон маск
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск
Трамп после конфликта с Маском назвал его замечательным парнем
Трамп после конфликта с Маском заявил, что считает его замечательным парнем