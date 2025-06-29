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Трамп после конфликта с Маском назвал его замечательным парнем - РИА Новости, 29.06.2025
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18:24 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/tramp-2026160248.html
Трамп после конфликта с Маском назвал его замечательным парнем
Трамп после конфликта с Маском назвал его замечательным парнем - РИА Новости, 29.06.2025
Трамп после конфликта с Маском назвал его замечательным парнем
Президент США Дональд Трамп после публичного конфликта с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском заявил, что считает его "замечательным... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T18:24:00+03:00
2025-06-29T18:22:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после публичного конфликта с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском заявил, что считает его "замечательным парнем", у которого все "будет хорошо". "Я считаю, что он замечательный парень. Я не говорил с ним много, но я думаю, что Илон - замечательный парень, и я знаю, что у него все будет хорошо всегда", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Трамп добавил, что считает Маска умным и помнит про поддержку со стороны предпринимателя в ходе президентской гонки. "Он просто не получал того, что хотел", - указал президент США, говоря о стремлении Маска сохранить правительственную поддержку рынка электрических автомобилей.
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск
Трамп после конфликта с Маском назвал его замечательным парнем

Трамп после конфликта с Маском заявил, что считает его замечательным парнем

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после публичного конфликта с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском заявил, что считает его "замечательным парнем", у которого все "будет хорошо".
"Я считаю, что он замечательный парень. Я не говорил с ним много, но я думаю, что Илон - замечательный парень, и я знаю, что у него все будет хорошо всегда", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Трамп добавил, что считает Маска умным и помнит про поддержку со стороны предпринимателя в ходе президентской гонки.
"Он просто не получал того, что хотел", - указал президент США, говоря о стремлении Маска сохранить правительственную поддержку рынка электрических автомобилей.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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