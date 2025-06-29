https://ria.ru/20250629/tramp-2026159086.html

Трамп по-прежнему хочет присоединить Канаду к США

Трамп по-прежнему хочет присоединить Канаду к США - РИА Новости, 29.06.2025

Трамп по-прежнему хочет присоединить Канаду к США

Американский президент Дональд Трамп в воскресенье признался, что по-прежнему считает необходимым сделать Канаду 51-м штатом в составе США, поскольку Оттава... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T18:03:00+03:00

2025-06-29T18:03:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в воскресенье признался, что по-прежнему считает необходимым сделать Канаду 51-м штатом в составе США, поскольку Оттава полностью зависит от Вашингтона."Я люблю Канаду. Честно говоря, Канада должна быть 51-м штатом. Действительно должна, потому что Канада полностью зависит от Соединенных Штатов. Мы не зависим от Канады", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

https://ria.ru/20250519/kanada-2017695404.html

канада

сша

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в мире, канада, сша, вашингтон (штат), оттава, дональд трамп