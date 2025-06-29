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Исполнители теракта в "Крокусе" планировали добраться до Киева - РИА Новости, 29.06.2025
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15:28 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/terakt-2026145432.html
Исполнители теракта в "Крокусе" планировали добраться до Киева
Исполнители теракта в "Крокусе" планировали добраться до Киева - РИА Новости, 29.06.2025
Исполнители теракта в "Крокусе" планировали добраться до Киева
Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" после преступления должны были добраться до Киева и получить там по одному миллиону рублей, говорится в РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T15:28:00+03:00
2025-06-29T15:28:00+03:00
киев
украина
мухаммадсобир файзов
крокус сити холл
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" после преступления должны были добраться до Киева и получить там по одному миллиону рублей, говорится в показаниях обвиняемых, изложение которых имеется в распоряжении РИА Новости. "Двадцать первого марта 2024 года "Сайфулло" прислал голосовое сообщение Фаридуни, в котором указал, что мы еще ему нужны, что пока умирать рано и после совершения теракта в "Крокус сити холле" нам необходимо ехать в Киев, то есть на территорию Республики Украина, где при встрече с украинскими ребятами мы получим за свою работу, то есть за совершенный теракт, по одному миллиону рублей каждый", - следует из показаний Муродали Рачабализоды. Далерджон Мирзоев в ходе своего допроса в свою очередь также подтвердил, что он и другие исполнители хотели скрыться на территории Украины, где ему "лично пообещали автомобиль и хорошо заплатить". Аналогичные показания дал и Мухаммадсобир Файзов, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250417/krokus-2011722432.html
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киев, украина, мухаммадсобир файзов, крокус сити холл, происшествия
Киев, Украина, Мухаммадсобир Файзов, Крокус Сити Холл, Происшествия
Исполнители теракта в "Крокусе" планировали добраться до Киева

Исполнители теракта в "Крокусе" должны были получить от Киева по миллиону рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОбвиняемые по делу о нападении на "Крокус сити холл"
Обвиняемые по делу о нападении на Крокус сити холл - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Обвиняемые по делу о нападении на "Крокус сити холл". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" после преступления должны были добраться до Киева и получить там по одному миллиону рублей, говорится в показаниях обвиняемых, изложение которых имеется в распоряжении РИА Новости.
"Двадцать первого марта 2024 года "Сайфулло" прислал голосовое сообщение Фаридуни, в котором указал, что мы еще ему нужны, что пока умирать рано и после совершения теракта в "Крокус сити холле" нам необходимо ехать в Киев, то есть на территорию Республики Украина, где при встрече с украинскими ребятами мы получим за свою работу, то есть за совершенный теракт, по одному миллиону рублей каждый", - следует из показаний Муродали Рачабализоды.
Далерджон Мирзоев в ходе своего допроса в свою очередь также подтвердил, что он и другие исполнители хотели скрыться на территории Украины, где ему "лично пообещали автомобиль и хорошо заплатить". Аналогичные показания дал и Мухаммадсобир Файзов, отмечается в сообщении.
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КиевУкраинаМухаммадсобир ФайзовКрокус Сити ХоллПроисшествия
 
 
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