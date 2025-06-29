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В Екатеринбурге арестовали второго фигуранта дела об убийствах прошлых лет - РИА Новости, 29.06.2025
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12:15 29.06.2025 (обновлено: 12:24 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/sud-2026126143.html
В Екатеринбурге арестовали второго фигуранта дела об убийствах прошлых лет
В Екатеринбурге арестовали второго фигуранта дела об убийствах прошлых лет - РИА Новости, 29.06.2025
В Екатеринбурге арестовали второго фигуранта дела об убийствах прошлых лет
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал второго фигуранта преступной группы по делу об убийствах прошлых лет, сообщили РИА Новости в объединенной... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T12:15:00+03:00
2025-06-29T12:24:00+03:00
екатеринбург
происшествия
свердловская область
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал второго фигуранта преступной группы по делу об убийствах прошлых лет, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области."Акифу Сафарову избрали стражу по 19 июля включительно", - сказала собеседница агентства.В пресс-службе уточнили, что статья "у всех одна и та же": об убийстве, совершенном организованной группой по предварительному сговору: пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ.В воскресенье Ленинский райсуд уже арестовал до 19 июля первого фигуранта по этому делу, Мазахира Сафарова, который, по данным инстанции, входил в состав этнической преступной группы, причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенного на территории Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Райсуд уточнял, что Сафарову предъявлено обвинение в убийстве, совершенном организованной группой по предварительному сговору.
https://ria.ru/20250618/zaporozhets-2023569616.html
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екатеринбург, происшествия, свердловская область, россия
Екатеринбург, Происшествия, Свердловская область, Россия
В Екатеринбурге арестовали второго фигуранта дела об убийствах прошлых лет

Суд Екатеринбурга арестовал второго фигуранта дела об убийствах прошлых лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал второго фигуранта преступной группы по делу об убийствах прошлых лет, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
"Акифу Сафарову избрали стражу по 19 июля включительно", - сказала собеседница агентства.
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В пресс-службе уточнили, что статья "у всех одна и та же": об убийстве, совершенном организованной группой по предварительному сговору: пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ.
В воскресенье Ленинский райсуд уже арестовал до 19 июля первого фигуранта по этому делу, Мазахира Сафарова, который, по данным инстанции, входил в состав этнической преступной группы, причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенного на территории Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Райсуд уточнял, что Сафарову предъявлено обвинение в убийстве, совершенном организованной группой по предварительному сговору.
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