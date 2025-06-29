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В конгрессе допустили скорое принятие проекта о санкциях против России

В конгрессе допустили скорое принятие проекта о санкциях против России - РИА Новости, 29.06.2025

В конгрессе допустили скорое принятие проекта о санкциях против России

Американский сенатор-демократ Крис Кунс в воскресенье допустил, что сенат США уже на следующей неделе может принять новый законопроект о введении дополнительных РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T22:33:00+03:00

2025-06-29T22:33:00+03:00

2025-06-29T22:33:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Американский сенатор-демократ Крис Кунс в воскресенье допустил, что сенат США уже на следующей неделе может принять новый законопроект о введении дополнительных санкций против России. "Сенаторы Грэм (Линдси - ред.)* и (Ричард) Блюменталь подготовили законопроект о санкциях, который, я надеюсь, мы рассмотрим и примем на следующей неделе", - заявил Кунс в интервью телеканалу Fox News. В воскресенье Грэм заявил о том, что американские сенаторы начнут рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России уже в июле. Как утверждал Грэм в интервью Fox News, президент США Дональд Трамп лично заявил ему о том, что конгрессу настало время принять документ. Грэм, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

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