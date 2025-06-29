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В конгрессе допустили скорое принятие проекта о санкциях против России - РИА Новости, 29.06.2025
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22:33 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/ssha-2026177587.html
В конгрессе допустили скорое принятие проекта о санкциях против России
В конгрессе допустили скорое принятие проекта о санкциях против России - РИА Новости, 29.06.2025
В конгрессе допустили скорое принятие проекта о санкциях против России
Американский сенатор-демократ Крис Кунс в воскресенье допустил, что сенат США уже на следующей неделе может принять новый законопроект о введении дополнительных РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T22:33:00+03:00
2025-06-29T22:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Американский сенатор-демократ Крис Кунс в воскресенье допустил, что сенат США уже на следующей неделе может принять новый законопроект о введении дополнительных санкций против России. "Сенаторы Грэм (Линдси - ред.)* и (Ричард) Блюменталь подготовили законопроект о санкциях, который, я надеюсь, мы рассмотрим и примем на следующей неделе", - заявил Кунс в интервью телеканалу Fox News. В воскресенье Грэм заявил о том, что американские сенаторы начнут рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России уже в июле. Как утверждал Грэм в интервью Fox News, президент США Дональд Трамп лично заявил ему о том, что конгрессу настало время принять документ. Грэм, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
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россия, сша, санкции в отношении россии, санкции, в мире
Россия, США, Санкции в отношении России, Санкции, В мире
В конгрессе допустили скорое принятие проекта о санкциях против России

Сенатор Кунс допустил принятие проекта о санкциях против РФ на следующей неделе

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Американский сенатор-демократ Крис Кунс в воскресенье допустил, что сенат США уже на следующей неделе может принять новый законопроект о введении дополнительных санкций против России.
"Сенаторы Грэм (Линдси - ред.)* и (Ричард) Блюменталь подготовили законопроект о санкциях, который, я надеюсь, мы рассмотрим и примем на следующей неделе", - заявил Кунс в интервью телеканалу Fox News.
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Грэм* рассказал, какие пошлины хотят ввести против партнеров России
Вчера, 16:56
В воскресенье Грэм заявил о том, что американские сенаторы начнут рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России уже в июле. Как утверждал Грэм в интервью Fox News, президент США Дональд Трамп лично заявил ему о том, что конгрессу настало время принять документ.
Грэм, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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Вчера, 12:40
 
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