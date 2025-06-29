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США ждут от союзников по НАТО конкретных действий, заявил постпред Уитакер - РИА Новости, 29.06.2025
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03:56 29.06.2025
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США ждут от союзников по НАТО конкретных действий, заявил постпред Уитакер
США ждут от союзников по НАТО конкретных действий, заявил постпред Уитакер - РИА Новости, 29.06.2025
США ждут от союзников по НАТО конкретных действий, заявил постпред Уитакер
США ожидают, что обещания союзников по НАТО увеличить расходы на оборону будут подкреплены конкретными действиями, заявил постоянный представитель США при... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T03:56:00+03:00
2025-06-29T03:56:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. США ожидают, что обещания союзников по НАТО увеличить расходы на оборону будут подкреплены конкретными действиями, заявил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер. "Если рассматривать ситуацию после саммита НАТО в Гааге, то смелые заявления о финансировании обороны должны быть подкреплены реальными действиями", – говорится в заявлении Уитакера, опубликованном госдепом США. Дипломат подчеркнул, что такие инвестиции в оборонную промышленность способствуют созданию рабочих мест в США. По его словам, в 2024 году союзники по НАТО приобрели у американцев оборонную технику на сумму около 21 миллиарда долларов. "Каждый доллар, вложенный Европой в оборону НАТО, означает новые возможности для американских городов, развивающих оборонные технологии," – заявил Уитакер. Ранее, на саммите НАТО в Гааге, союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Президент США Дональд Трамп назвал саммит Североатлантического альянса "большим успехом", так как все страны подтвердили свою приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите.
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в мире, сша, гаага, европа, дональд трамп, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Гаага, Европа, Дональд Трамп, НАТО, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
США ждут от союзников по НАТО конкретных действий, заявил постпред Уитакер

Уитакер: обещания НАТО по расходам на оборону должны подкрепляться действиями

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. США ожидают, что обещания союзников по НАТО увеличить расходы на оборону будут подкреплены конкретными действиями, заявил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер.
"Если рассматривать ситуацию после саммита НАТО в Гааге, то смелые заявления о финансировании обороны должны быть подкреплены реальными действиями", – говорится в заявлении Уитакера, опубликованном госдепом США.
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Дипломат подчеркнул, что такие инвестиции в оборонную промышленность способствуют созданию рабочих мест в США. По его словам, в 2024 году союзники по НАТО приобрели у американцев оборонную технику на сумму около 21 миллиарда долларов.
"Каждый доллар, вложенный Европой в оборону НАТО, означает новые возможности для американских городов, развивающих оборонные технологии," – заявил Уитакер.
Ранее, на саммите НАТО в Гааге, союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Президент США Дональд Трамп назвал саммит Североатлантического альянса "большим успехом", так как все страны подтвердили свою приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите.
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