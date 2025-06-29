Рейтинг@Mail.ru
США могут оказаться в долговом рабстве, заявил Маск - РИА Новости, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:41 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/ssha-2026072400.html
США могут оказаться в долговом рабстве, заявил Маск
США могут оказаться в долговом рабстве, заявил Маск - РИА Новости, 29.06.2025
США могут оказаться в долговом рабстве, заявил Маск
Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что Штаты могут оказаться в долговом рабстве из-за законопроекта президента США Дональда Трампа о... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T00:41:00+03:00
2025-06-29T00:41:00+03:00
сша
америка
дональд трамп
илон маск
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900653271_0:0:2706:1523_1920x0_80_0_0_7235a41efdf27b5eb4d9746d59308530.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что Штаты могут оказаться в долговом рабстве из-за законопроекта президента США Дональда Трампа о расходах и налогах. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. "Этот законопроект поднимает потолок госдолга на пять триллионов долларов, что представляет собой самое большое увеличение в истории и ставит Америку на быстрый путь к долговому рабству", - написал Маск. Маск неоднократно подвергает критике этот законопроект Трампа в своих постах, в частности, ранее он отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом. США, по ожиданиям аналитиков, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах в рамках конгресса между двумя американскими партиями.
https://ria.ru/20250626/bezos-2025487576.html
https://ria.ru/20250603/mask-2020748156.html
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900653271_0:0:2706:2031_1920x0_80_0_0_2c2a603e071251e8a67c53afa9dbe597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, америка, дональд трамп, илон маск, в мире
США, Америка, Дональд Трамп, Илон Маск, В мире
США могут оказаться в долговом рабстве, заявил Маск

Маск: США могут оказаться в долговом рабстве из-за законопроекта Трампа

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что Штаты могут оказаться в долговом рабстве из-за законопроекта президента США Дональда Трампа о расходах и налогах.
Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.
Джефф Безос - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Безос пытается воспользоваться разладом между Трампом и Маском, пишет WSJ
26 июня, 07:24
"Этот законопроект поднимает потолок госдолга на пять триллионов долларов, что представляет собой самое большое увеличение в истории и ставит Америку на быстрый путь к долговому рабству", - написал Маск.
Маск неоднократно подвергает критике этот законопроект Трампа в своих постах, в частности, ранее он отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
США, по ожиданиям аналитиков, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах в рамках конгресса между двумя американскими партиями.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Маск назвал бюджетный проект Трампа мерзостью
3 июня, 21:08
 
СШААмерикаДональд ТрампИлон МаскВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала