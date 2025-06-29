https://ria.ru/20250629/ssha-2026072400.html
США могут оказаться в долговом рабстве, заявил Маск
США могут оказаться в долговом рабстве, заявил Маск - РИА Новости, 29.06.2025
США могут оказаться в долговом рабстве, заявил Маск
Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что Штаты могут оказаться в долговом рабстве из-за законопроекта президента США Дональда Трампа о... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T00:41:00+03:00
2025-06-29T00:41:00+03:00
2025-06-29T00:41:00+03:00
сша
америка
дональд трамп
илон маск
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900653271_0:0:2706:1523_1920x0_80_0_0_7235a41efdf27b5eb4d9746d59308530.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что Штаты могут оказаться в долговом рабстве из-за законопроекта президента США Дональда Трампа о расходах и налогах. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. "Этот законопроект поднимает потолок госдолга на пять триллионов долларов, что представляет собой самое большое увеличение в истории и ставит Америку на быстрый путь к долговому рабству", - написал Маск. Маск неоднократно подвергает критике этот законопроект Трампа в своих постах, в частности, ранее он отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом. США, по ожиданиям аналитиков, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах в рамках конгресса между двумя американскими партиями.
https://ria.ru/20250626/bezos-2025487576.html
https://ria.ru/20250603/mask-2020748156.html
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900653271_0:0:2706:2031_1920x0_80_0_0_2c2a603e071251e8a67c53afa9dbe597.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, америка, дональд трамп, илон маск, в мире
США, Америка, Дональд Трамп, Илон Маск, В мире
США могут оказаться в долговом рабстве, заявил Маск
Маск: США могут оказаться в долговом рабстве из-за законопроекта Трампа