https://ria.ru/20250629/ssha-2026072400.html

США могут оказаться в долговом рабстве, заявил Маск

США могут оказаться в долговом рабстве, заявил Маск - РИА Новости, 29.06.2025

США могут оказаться в долговом рабстве, заявил Маск

Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что Штаты могут оказаться в долговом рабстве из-за законопроекта президента США Дональда Трампа о... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T00:41:00+03:00

2025-06-29T00:41:00+03:00

2025-06-29T00:41:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что Штаты могут оказаться в долговом рабстве из-за законопроекта президента США Дональда Трампа о расходах и налогах. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. "Этот законопроект поднимает потолок госдолга на пять триллионов долларов, что представляет собой самое большое увеличение в истории и ставит Америку на быстрый путь к долговому рабству", - написал Маск. Маск неоднократно подвергает критике этот законопроект Трампа в своих постах, в частности, ранее он отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом. США, по ожиданиям аналитиков, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах в рамках конгресса между двумя американскими партиями.

https://ria.ru/20250626/bezos-2025487576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, америка, дональд трамп, илон маск, в мире