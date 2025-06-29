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Спецоперация, 29 июня: ВС России нанесли удар по военным объектам Украины - РИА Новости, 29.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:02 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/spetsoperatsiya-2026163117.html
Спецоперация, 29 июня: ВС России нанесли удар по военным объектам Украины
Спецоперация, 29 июня: ВС России нанесли удар по военным объектам Украины - РИА Новости, 29.06.2025
Спецоперация, 29 июня: ВС России нанесли удар по военным объектам Украины
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" по объектам военной... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T19:02:00+03:00
2025-06-29T19:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
дональд трамп
юлия жданова
николай корчунов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" по объектам военной инфраструктуры Украины, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. ВСУ за сутки потеряли на разных направлениях СВО до 1155 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства. Военные преступления Украины Бывший военнослужащий ВСУ, боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Браво" поделился своим обращением с РИА Новости, в котором призвал украинских военных прекратить убийства мирного населения. Он также рассказал о массовых убийствах мирных жителей киевским режимом при попытке эвакуации. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин, сообщил украинский парламентарий Роман Костенко. ВСУ использовали наемников из Латинской Америки как штурмовиков у населенного пункта Комар в ДНР, они были хорошо подготовлены и, вероятно, находились под воздействием "каких-то препаратов", заявил РИА Новости пленный военнослужащий 25-й бригады ВСУ Александр Колесник. Украинские военные избили жителя Авдеевки и разграбили его дом за то, что он говорит на русском языке, рассказал РИА Новости беженец Виталий Колосов. Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" после преступления должны были добраться до Киева и получить там по одному миллиону рублей, говорится в показаниях обвиняемых, изложение которых имеется в распоряжении РИА Новости. Боевики ВСУ показательно прославляют идеологию нацизма, чтобы попасть в националистические подразделения "Азов"* или "Айдар"* (террористические организации, запрещенные на территории РФ) вместо штурмовых батальонов, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Борзый". Напряжение вокруг украинского конфликта Авиация Польши и стран-союзников поднята в небо над республикой из-за якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов польских вооруженных сил. С приходом американского лидера Дональда Трампа затеплились надежды на разрешение украинского конфликта, но есть незаинтересованные в этом силы, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Она добавила, что Россия рассчитывает, что все, кто хочет мира, поддержат продвижение переговоров Москвы и Киева с выходом на итоговые соглашения Власти Норвегии не препятствуют поездкам наемников на Украину, ограничиваются лишь рекомендациями воздержаться от поездок, некоторые из норвежских "солдат удачи" уже погибли, отметил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым ситуацию вокруг Ирана и Ближнего Востока, а также выразил благодарность за позицию Бишкека по урегулированию на Украине. Глава МИД РФ заявил, что для решения всех вопросов украинского конфликта, необходимо устранить его коренные первопричины. Поставки вооружений Украине со стороны США частично продолжаются, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Европейцы поощряют ракетные удары Украины по российской территории, это очень опасно, если западные правительства будут поставлять Киеву более современное оружие, это приведет к усилению украинских атак на территорию РФ, предостерег член британской Палаты лордов Роберт Скидельски.* Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026128991.html
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россия, украина, киев, дональд трамп, юлия жданова, николай корчунов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Дональд Трамп, Юлия Жданова, Николай Корчунов, Вооруженные силы Украины

Спецоперация, 29 июня: ВС России нанесли удар по военным объектам Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" по объектам военной инфраструктуры Украины, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
ВСУ за сутки потеряли на разных направлениях СВО до 1155 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства.
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Украинцы начали устраивать бунты против сотрудников военкоматов
Вчера, 12:38

Военные преступления Украины

Бывший военнослужащий ВСУ, боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Браво" поделился своим обращением с РИА Новости, в котором призвал украинских военных прекратить убийства мирного населения.
Он также рассказал о массовых убийствах мирных жителей киевским режимом при попытке эвакуации.
Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин, сообщил украинский парламентарий Роман Костенко.
ВСУ использовали наемников из Латинской Америки как штурмовиков у населенного пункта Комар в ДНР, они были хорошо подготовлены и, вероятно, находились под воздействием "каких-то препаратов", заявил РИА Новости пленный военнослужащий 25-й бригады ВСУ Александр Колесник.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
На Украине раскрыли, какую фатальную ошибку допустил Зеленский
Вчера, 12:51
Украинские военные избили жителя Авдеевки и разграбили его дом за то, что он говорит на русском языке, рассказал РИА Новости беженец Виталий Колосов.
Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" после преступления должны были добраться до Киева и получить там по одному миллиону рублей, говорится в показаниях обвиняемых, изложение которых имеется в распоряжении РИА Новости.
Боевики ВСУ показательно прославляют идеологию нацизма, чтобы попасть в националистические подразделения "Азов"* или "Айдар"* (террористические организации, запрещенные на территории РФ) вместо штурмовых батальонов, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Борзый".
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал о латиноамериканских наемниках с глазами убийц
Вчера, 14:39

Напряжение вокруг украинского конфликта

Авиация Польши и стран-союзников поднята в небо над республикой из-за якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов польских вооруженных сил.
С приходом американского лидера Дональда Трампа затеплились надежды на разрешение украинского конфликта, но есть незаинтересованные в этом силы, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Она добавила, что Россия рассчитывает, что все, кто хочет мира, поддержат продвижение переговоров Москвы и Киева с выходом на итоговые соглашения
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
В Раде обвинили военное руководство Украины в гибели пилотов F-16
Вчера, 16:14
Власти Норвегии не препятствуют поездкам наемников на Украину, ограничиваются лишь рекомендациями воздержаться от поездок, некоторые из норвежских "солдат удачи" уже погибли, отметил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым ситуацию вокруг Ирана и Ближнего Востока, а также выразил благодарность за позицию Бишкека по урегулированию на Украине.
Глава МИД РФ заявил, что для решения всех вопросов украинского конфликта, необходимо устранить его коренные первопричины.
Поставки вооружений Украине со стороны США частично продолжаются, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Европейцы поощряют ракетные удары Украины по российской территории, это очень опасно, если западные правительства будут поставлять Киеву более современное оружие, это приведет к усилению украинских атак на территорию РФ, предостерег член британской Палаты лордов Роберт Скидельски.
* Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Бывшие украинские военные применяют дроны против ВСУ
Вчера, 17:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевДональд ТрампЮлия ЖдановаНиколай КорчуновВооруженные силы Украины
 
 
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