https://ria.ru/20250629/spetsoperatsiya-2026155991.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.06.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.06.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.06.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T17:33:00+03:00
2025-06-29T17:33:00+03:00
2025-06-29T17:33:00+03:00
инфографика
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украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
луганская народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Интерактивная карта СВО >>Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 29 июня 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили село Новоукраинка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины. Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили многофункциональную радиолокационную станцию, цеха производства и сборки ударных БПЛА и места их хранения, а также 133 района временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников. Средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности и 102 дрона.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 663 самолета, 283 вертолета, 66 160 беспилотников, 612 зенитных ракетных комплексов, 24 079 танков и других бронемашин, 1 572 реактивные системы залпового огня, 26 765 орудий полевой артиллерии и миномет, а также 37 447 единиц автомобильной техники.
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , спецоперация, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 29 июня 2025 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили село Новоукраинка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины. Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили многофункциональную радиолокационную станцию, цеха производства и сборки ударных БПЛА и места их хранения, а также 133 района временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников. Средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности и 102 дрона.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 663 самолета, 283 вертолета, 66 160 беспилотников, 612 зенитных ракетных комплексов, 24 079 танков и других бронемашин, 1 572 реактивные системы залпового огня, 26 765 орудий полевой артиллерии и миномет, а также 37 447 единиц автомобильной техники.