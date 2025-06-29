https://ria.ru/20250629/spetsoperatsiya-2026127701.html
ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 29.06.2025
ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
Группировка "Днепр" в течение суток нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, Киев потерял в зоне действия группировки до 80... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T12:28:00+03:00
2025-06-29T12:28:00+03:00
2025-06-29T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Группировка "Днепр" в течение суток нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, Киев потерял в зоне действия группировки до 80 военнослужащих и безэкипажный катер, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Плавни, Степовое, Новоданиловка Запорожской области, Днепровское и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, безэкипажный катер, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 80 боевиков и катер в зоне действий "Днепра" за сутки