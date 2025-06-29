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ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 29.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 29.06.2025 (обновлено: 12:30 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/spetsoperatsiya-2026127701.html
ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 29.06.2025
ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
Группировка "Днепр" в течение суток нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, Киев потерял в зоне действия группировки до 80... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T12:28:00+03:00
2025-06-29T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
киев
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Группировка "Днепр" в течение суток нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, Киев потерял в зоне действия группировки до 80 военнослужащих и безэкипажный катер, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Плавни, Степовое, Новоданиловка Запорожской области, Днепровское и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, безэкипажный катер, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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херсонская область , киев, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Киев, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 80 боевиков и катер в зоне действий "Днепра" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Группировка "Днепр" в течение суток нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, Киев потерял в зоне действия группировки до 80 военнослужащих и безэкипажный катер, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Плавни, Степовое, Новоданиловка Запорожской области, Днепровское и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, безэкипажный катер, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКиевЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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