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Группировка "Север" уничтожила более 190 украинских боевиков за сутки
Группировка "Север" уничтожила более 190 украинских боевиков за сутки - РИА Новости, 29.06.2025
Группировка "Север" уничтожила более 190 украинских боевиков за сутки
Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в Сумской и Харьковской областях, противник потерял за сутки более 190 военнослужащих, РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T12:25:00+03:00
2025-06-29T12:25:00+03:00
2025-06-29T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в Сумской и Харьковской областях, противник потерял за сутки более 190 военнослужащих, два танка, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Яблоновка, Варачино, Юнаковка, Кондратовка и Садки Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что на харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. Поражение нанесено в районах населенных пунктов Уды, Меловое, Окоп, Чугуновка, Артельное и Двуречанское в Харьковской области."ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Север" уничтожила более 190 украинских боевиков за сутки
МО: бойцы "Севера" уничтожили более 190 украинских боевиков и два танка за сутки