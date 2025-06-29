https://ria.ru/20250629/spetsoperatsiya-2026127162.html

Группировка "Север" уничтожила более 190 украинских боевиков за сутки

Группировка "Север" уничтожила более 190 украинских боевиков за сутки - РИА Новости, 29.06.2025

Группировка "Север" уничтожила более 190 украинских боевиков за сутки

Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в Сумской и Харьковской областях, противник потерял за сутки более 190 военнослужащих, РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T12:25:00+03:00

2025-06-29T12:25:00+03:00

2025-06-29T12:30:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в Сумской и Харьковской областях, противник потерял за сутки более 190 военнослужащих, два танка, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Яблоновка, Варачино, Юнаковка, Кондратовка и Садки Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что на харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. Поражение нанесено в районах населенных пунктов Уды, Меловое, Окоп, Чугуновка, Артельное и Двуречанское в Харьковской области."ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность