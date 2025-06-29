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ВСУ потеряли более 400 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 29.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 29.06.2025 (обновлено: 12:30 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/spetsoperatsiya-2026126966.html
ВСУ потеряли более 400 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли более 400 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 29.06.2025
ВСУ потеряли более 400 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Украинские войска потеряли за сутки более 400 военнослужащих, бронетранспортер в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T12:22:00+03:00
2025-06-29T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 400 военнослужащих, бронетранспортер в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны России.По данным МО, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Луначарское, Дачное, Новоторецкое, Муравка, Красноармейск, Петровское, Димитров и Разино Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль "Казак", 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли более 400 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 400 боевиков и БТР в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 400 военнослужащих, бронетранспортер в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны России.
По данным МО, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Луначарское, Дачное, Новоторецкое, Муравка, Красноармейск, Петровское, Димитров и Разино Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль "Казак", 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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