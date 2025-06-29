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ВСУ потеряли более 400 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли более 400 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 29.06.2025
ВСУ потеряли более 400 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Украинские войска потеряли за сутки более 400 военнослужащих, бронетранспортер в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T12:22:00+03:00
2025-06-29T12:22:00+03:00
2025-06-29T12:30:00+03:00
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сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 400 военнослужащих, бронетранспортер в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны России.По данным МО, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Луначарское, Дачное, Новоторецкое, Муравка, Красноармейск, Петровское, Димитров и Разино Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль "Казак", 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли более 400 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 400 боевиков и БТР в зоне действий "Центра" за сутки