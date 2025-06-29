https://ria.ru/20250629/spetsoperatsiya-2026126966.html

ВСУ потеряли более 400 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли более 400 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 29.06.2025

ВСУ потеряли более 400 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

Украинские войска потеряли за сутки более 400 военнослужащих, бронетранспортер в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T12:22:00+03:00

2025-06-29T12:22:00+03:00

2025-06-29T12:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

сша

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 400 военнослужащих, бронетранспортер в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны России.По данным МО, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Луначарское, Дачное, Новоторецкое, Муравка, Красноармейск, Петровское, Димитров и Разино Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль "Казак", 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

министерство обороны рф (минобороны рф), сша, вооруженные силы украины, безопасность