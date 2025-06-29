https://ria.ru/20250629/spetsoperatsiya-2026089659.html

Медики рассказали, как украинские операторы FPV-дронов выслеживают раненых

Медики рассказали, как украинские операторы FPV-дронов выслеживают раненых - РИА Новости, 29.06.2025

Медики рассказали, как украинские операторы FPV-дронов выслеживают раненых

Медики отдельного медицинского батальона группировки войск "Днепр" рассказали РИА Новости, как украинские операторы FPV-дронов выслеживают раненых и врачей ВС... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T06:28:00+03:00

2025-06-29T06:28:00+03:00

2025-06-29T06:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025278963_0:28:3123:1785_1920x0_80_0_0_f4ac9bd228cb642ee9d94d36a66ca71d.jpg

ГЕНИЧЕСК, 29 июн - РИА Новости. Медики отдельного медицинского батальона группировки войск "Днепр" рассказали РИА Новости, как украинские операторы FPV-дронов выслеживают раненых и врачей ВС РФ и наносят по ним удары. "Да… Да, это (удары ВСУ по эвакуационным командам – ред.) тоже правда. У нас были такие случаи. То есть ребята, которые привозят, доставляют наших раненых бойцов с передовой, им там прилетает, и они в свою очередь становятся нашими пациентами", - рассказала РИА Новости хирургическая медсестра военного госпиталя группировки "Днепр" с позывным "Клаус". По словам медиков, случаи злонамеренного нанесения ВСУ ударов по врачам и раненым - не редкость. Порой раненые члены эвакуационных команд сами становятся пациентами военных госпиталей. "Санинструктора, была у нас, привозили то есть, офицера раненого, врача, даже два раза такое было. Был первый раз, у него было тяжелое ранение, то есть он доставлял бойца на эвакуацию, ну и заодно ему прилетело. Ну того бойца тоже доставили, он живой и здоровый, и сам наш коллега тоже живой, сейчас опять работает. Вылечился и снова в строю", - сообщила медсестра.

https://ria.ru/20250628/zelenskiy-2026033032.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф