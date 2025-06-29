Медики рассказали, как украинские операторы FPV-дронов выслеживают раненых
Медики: украинские операторы FPV-дронов выслеживают раненых и врачей ВС России
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 29 июн - РИА Новости. Медики отдельного медицинского батальона группировки войск "Днепр" рассказали РИА Новости, как украинские операторы FPV-дронов выслеживают раненых и врачей ВС РФ и наносят по ним удары.
"Да… Да, это (удары ВСУ по эвакуационным командам – ред.) тоже правда. У нас были такие случаи. То есть ребята, которые привозят, доставляют наших раненых бойцов с передовой, им там прилетает, и они в свою очередь становятся нашими пациентами", - рассказала РИА Новости хирургическая медсестра военного госпиталя группировки "Днепр" с позывным "Клаус".
По словам медиков, случаи злонамеренного нанесения ВСУ ударов по врачам и раненым - не редкость. Порой раненые члены эвакуационных команд сами становятся пациентами военных госпиталей.
"Санинструктора, была у нас, привозили то есть, офицера раненого, врача, даже два раза такое было. Был первый раз, у него было тяжелое ранение, то есть он доставлял бойца на эвакуацию, ну и заодно ему прилетело. Ну того бойца тоже доставили, он живой и здоровый, и сам наш коллега тоже живой, сейчас опять работает. Вылечился и снова в строю", - сообщила медсестра.
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