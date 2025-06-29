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Медики рассказали, как украинские операторы FPV-дронов выслеживают раненых - РИА Новости, 29.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:28 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/spetsoperatsiya-2026089659.html
Медики рассказали, как украинские операторы FPV-дронов выслеживают раненых
Медики рассказали, как украинские операторы FPV-дронов выслеживают раненых - РИА Новости, 29.06.2025
Медики рассказали, как украинские операторы FPV-дронов выслеживают раненых
Медики отдельного медицинского батальона группировки войск "Днепр" рассказали РИА Новости, как украинские операторы FPV-дронов выслеживают раненых и врачей ВС... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T06:28:00+03:00
2025-06-29T06:28:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 29 июн - РИА Новости. Медики отдельного медицинского батальона группировки войск "Днепр" рассказали РИА Новости, как украинские операторы FPV-дронов выслеживают раненых и врачей ВС РФ и наносят по ним удары. "Да… Да, это (удары ВСУ по эвакуационным командам – ред.) тоже правда. У нас были такие случаи. То есть ребята, которые привозят, доставляют наших раненых бойцов с передовой, им там прилетает, и они в свою очередь становятся нашими пациентами", - рассказала РИА Новости хирургическая медсестра военного госпиталя группировки "Днепр" с позывным "Клаус". По словам медиков, случаи злонамеренного нанесения ВСУ ударов по врачам и раненым - не редкость. Порой раненые члены эвакуационных команд сами становятся пациентами военных госпиталей. "Санинструктора, была у нас, привозили то есть, офицера раненого, врача, даже два раза такое было. Был первый раз, у него было тяжелое ранение, то есть он доставлял бойца на эвакуацию, ну и заодно ему прилетело. Ну того бойца тоже доставили, он живой и здоровый, и сам наш коллега тоже живой, сейчас опять работает. Вылечился и снова в строю", - сообщила медсестра.
https://ria.ru/20250628/zelenskiy-2026033032.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Медики рассказали, как украинские операторы FPV-дронов выслеживают раненых

Медики: украинские операторы FPV-дронов выслеживают раненых и врачей ВС России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса Тор М-1 - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 29 июн - РИА Новости. Медики отдельного медицинского батальона группировки войск "Днепр" рассказали РИА Новости, как украинские операторы FPV-дронов выслеживают раненых и врачей ВС РФ и наносят по ним удары.
"Да… Да, это (удары ВСУ по эвакуационным командам – ред.) тоже правда. У нас были такие случаи. То есть ребята, которые привозят, доставляют наших раненых бойцов с передовой, им там прилетает, и они в свою очередь становятся нашими пациентами", - рассказала РИА Новости хирургическая медсестра военного госпиталя группировки "Днепр" с позывным "Клаус".
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Вчера, 17:06
По словам медиков, случаи злонамеренного нанесения ВСУ ударов по врачам и раненым - не редкость. Порой раненые члены эвакуационных команд сами становятся пациентами военных госпиталей.
"Санинструктора, была у нас, привозили то есть, офицера раненого, врача, даже два раза такое было. Был первый раз, у него было тяжелое ранение, то есть он доставлял бойца на эвакуацию, ну и заодно ему прилетело. Ну того бойца тоже доставили, он живой и здоровый, и сам наш коллега тоже живой, сейчас опять работает. Вылечился и снова в строю", - сообщила медсестра.
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22 июня 2022, 17:18
 
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