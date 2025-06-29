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Артиллеристы группы "Север" обеспечивают продвижение ВС России - РИА Новости, 29.06.2025
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Артиллеристы группы "Север" обеспечивают продвижение ВС России
Артиллеристы группы "Север" обеспечивают продвижение ВС России - РИА Новости, 29.06.2025
Артиллеристы группы "Север" обеспечивают продвижение ВС России
Артиллеристы группировки войск "Север" обеспечивают продвижение вооруженных сил Российской Федерации в Сумской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T05:14:00+03:00
2025-06-29T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
безопасность
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Север" обеспечивают продвижение вооруженных сил Российской Федерации в Сумской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Минометные расчёты "Сани" группировки войск "Север" обеспечивают продвижение штурмовых групп в Сумской области, уничтожая живую силу, опорные пункты и технику украинских боевиков" - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Начальник штаба батальона с позывным "Факел" добавил, что обстановка складывается в пользу российских войск, противник отступает, а миномётный расчет работает слаженно и бесперебойно.
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сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность
Артиллеристы группы "Север" обеспечивают продвижение ВС России

Минометные расчеты Сани обеспечивают продвижение штурмовиков в Сумской области

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Север" обеспечивают продвижение вооруженных сил Российской Федерации в Сумской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Минометные расчёты "Сани" группировки войск "Север" обеспечивают продвижение штурмовых групп в Сумской области, уничтожая живую силу, опорные пункты и технику украинских боевиков" - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Начальник штаба батальона с позывным "Факел" добавил, что обстановка складывается в пользу российских войск, противник отступает, а миномётный расчет работает слаженно и бесперебойно.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
 
 
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