https://ria.ru/20250629/spetsoperatsiya-2026086728.html

Артиллеристы группы "Север" обеспечивают продвижение ВС России

Артиллеристы группы "Север" обеспечивают продвижение ВС России - РИА Новости, 29.06.2025

Артиллеристы группы "Север" обеспечивают продвижение ВС России

Артиллеристы группировки войск "Север" обеспечивают продвижение вооруженных сил Российской Федерации в Сумской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T05:14:00+03:00

2025-06-29T05:14:00+03:00

2025-06-29T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

безопасность

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Север" обеспечивают продвижение вооруженных сил Российской Федерации в Сумской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Минометные расчёты "Сани" группировки войск "Север" обеспечивают продвижение штурмовых групп в Сумской области, уничтожая живую силу, опорные пункты и технику украинских боевиков" - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Начальник штаба батальона с позывным "Факел" добавил, что обстановка складывается в пользу российских войск, противник отступает, а миномётный расчет работает слаженно и бесперебойно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность