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Артиллеристы группы "Север" обеспечивают продвижение ВС России
Артиллеристы группы "Север" обеспечивают продвижение ВС России - РИА Новости, 29.06.2025
Артиллеристы группы "Север" обеспечивают продвижение ВС России
Артиллеристы группировки войск "Север" обеспечивают продвижение вооруженных сил Российской Федерации в Сумской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T05:14:00+03:00
2025-06-29T05:14:00+03:00
2025-06-29T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Север" обеспечивают продвижение вооруженных сил Российской Федерации в Сумской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Минометные расчёты "Сани" группировки войск "Север" обеспечивают продвижение штурмовых групп в Сумской области, уничтожая живую силу, опорные пункты и технику украинских боевиков" - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Начальник штаба батальона с позывным "Факел" добавил, что обстановка складывается в пользу российских войск, противник отступает, а миномётный расчет работает слаженно и бесперебойно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность
Артиллеристы группы "Север" обеспечивают продвижение ВС России
Минометные расчеты Сани обеспечивают продвижение штурмовиков в Сумской области