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На Южнодонецком направлении уничтожили пункты управления дронами ВСУ - РИА Новости, 29.06.2025
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05:05 29.06.2025 (обновлено: 08:33 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/spetsoperatsiya-2026086575.html
На Южнодонецком направлении уничтожили пункты управления дронами ВСУ
На Южнодонецком направлении уничтожили пункты управления дронами ВСУ - РИА Новости, 29.06.2025
На Южнодонецком направлении уничтожили пункты управления дронами ВСУ
Бойцы группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления дронами на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T05:05:00+03:00
2025-06-29T08:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления дронами на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны."На Южнодонецком направлении операторы ударных и разведывательных беспилотников группировки войск "Восток" выявили и поразили элементы беспилотной инфраструктуры противника. Точечными ударами FPV-дронов уничтожены пункты управления БПЛА, с которых осуществлялось наведение и контроль вражеских беспилотников", — заявили в ведомстве.Также с помощью квадрокоптеров военные поразили антенны спутниковой связи Starlink, используемые ВСУ для передачи координат и поддержания связи на переднем крае.По последним данным Минобороны, за сутки в зоне ответственности группировки "Восток" противник потерял до 210 человек, две бронированные машины, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.
https://ria.ru/20250628/dnr-2026011411.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, днр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, ДНР
На Южнодонецком направлении уничтожили пункты управления дронами ВСУ

Группировка "Восток" уничтожила антенны Starlink, использовавшиеся ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления дронами на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны.
"На Южнодонецком направлении операторы ударных и разведывательных беспилотников группировки войск "Восток" выявили и поразили элементы беспилотной инфраструктуры противника. Точечными ударами FPV-дронов уничтожены пункты управления БПЛА, с которых осуществлялось наведение и контроль вражеских беспилотников", — заявили в ведомстве.
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Также с помощью квадрокоптеров военные поразили антенны спутниковой связи Starlink, используемые ВСУ для передачи координат и поддержания связи на переднем крае.
По последним данным Минобороны, за сутки в зоне ответственности группировки "Восток" противник потерял до 210 человек, две бронированные машины, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.
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