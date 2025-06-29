https://ria.ru/20250629/spetsoperatsiya-2026086575.html

На Южнодонецком направлении уничтожили пункты управления дронами ВСУ

На Южнодонецком направлении уничтожили пункты управления дронами ВСУ - РИА Новости, 29.06.2025

На Южнодонецком направлении уничтожили пункты управления дронами ВСУ

Бойцы группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления дронами на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T05:05:00+03:00

2025-06-29T05:05:00+03:00

2025-06-29T08:33:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления дронами на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны."На Южнодонецком направлении операторы ударных и разведывательных беспилотников группировки войск "Восток" выявили и поразили элементы беспилотной инфраструктуры противника. Точечными ударами FPV-дронов уничтожены пункты управления БПЛА, с которых осуществлялось наведение и контроль вражеских беспилотников", — заявили в ведомстве.Также с помощью квадрокоптеров военные поразили антенны спутниковой связи Starlink, используемые ВСУ для передачи координат и поддержания связи на переднем крае.По последним данным Минобороны, за сутки в зоне ответственности группировки "Восток" противник потерял до 210 человек, две бронированные машины, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

https://ria.ru/20250628/dnr-2026011411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, днр