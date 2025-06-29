https://ria.ru/20250629/spetsoperatsiya-2026071191.html
Российский танкист уничтожил 30 украинских боевиков
Российский танкист уничтожил 30 украинских боевиков - РИА Новости, 29.06.2025
Российский танкист уничтожил 30 украинских боевиков
Гвардии младший сержант Александр Князев в составе экипажа танка уничтожил 30 украинских боевиков и пять единиц бронетехники противника, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T00:02:00+03:00
2025-06-29T00:02:00+03:00
2025-06-29T00:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975772009_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e03604796c4165519a850842880c90ee.jpg
МОСКВА, 29 июня – РИА Новости. Гвардии младший сержант Александр Князев в составе экипажа танка уничтожил 30 украинских боевиков и пять единиц бронетехники противника, сообщило Минобороны РФ. В одном из районов Донецкой Народной Республики Князев в составе экипажа танка, действуя совместно с механиком-водителем под руководством командира танка, выполнял боевую задачу по огневому поражению противника с закрытой огневой позиции. "В ходе выполнения задачи Александр, используя профессиональные навыки, быстро наводил орудие и вел стрельбу из танковой пушки по противнику с закрытых огневых позиций, несмотря на артиллерийские и кассетные обстрелы. В результате огневого поражения было уничтожено более 30 украинских боевиков и пять единиц бронетехники противника", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975772009_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_b8d9aca54741ae3516d99fca74ac92a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский танкист уничтожил 30 украинских боевиков
Младший сержант Князев в составе экипажа танка уничтожил 30 украинских боевиков