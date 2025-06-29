https://ria.ru/20250629/spetsoperatsiya-2026071191.html

Российский танкист уничтожил 30 украинских боевиков

Российский танкист уничтожил 30 украинских боевиков - РИА Новости, 29.06.2025

Российский танкист уничтожил 30 украинских боевиков

Гвардии младший сержант Александр Князев в составе экипажа танка уничтожил 30 украинских боевиков и пять единиц бронетехники противника, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T00:02:00+03:00

2025-06-29T00:02:00+03:00

2025-06-29T00:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 июня – РИА Новости. Гвардии младший сержант Александр Князев в составе экипажа танка уничтожил 30 украинских боевиков и пять единиц бронетехники противника, сообщило Минобороны РФ. В одном из районов Донецкой Народной Республики Князев в составе экипажа танка, действуя совместно с механиком-водителем под руководством командира танка, выполнял боевую задачу по огневому поражению противника с закрытой огневой позиции. "В ходе выполнения задачи Александр, используя профессиональные навыки, быстро наводил орудие и вел стрельбу из танковой пушки по противнику с закрытых огневых позиций, несмотря на артиллерийские и кассетные обстрелы. В результате огневого поражения было уничтожено более 30 украинских боевиков и пять единиц бронетехники противника", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)