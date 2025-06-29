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Российский танкист уничтожил 30 украинских боевиков - РИА Новости, 29.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:02 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/spetsoperatsiya-2026071191.html
Российский танкист уничтожил 30 украинских боевиков
Российский танкист уничтожил 30 украинских боевиков - РИА Новости, 29.06.2025
Российский танкист уничтожил 30 украинских боевиков
Гвардии младший сержант Александр Князев в составе экипажа танка уничтожил 30 украинских боевиков и пять единиц бронетехники противника, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T00:02:00+03:00
2025-06-29T00:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 июня – РИА Новости. Гвардии младший сержант Александр Князев в составе экипажа танка уничтожил 30 украинских боевиков и пять единиц бронетехники противника, сообщило Минобороны РФ. В одном из районов Донецкой Народной Республики Князев в составе экипажа танка, действуя совместно с механиком-водителем под руководством командира танка, выполнял боевую задачу по огневому поражению противника с закрытой огневой позиции. "В ходе выполнения задачи Александр, используя профессиональные навыки, быстро наводил орудие и вел стрельбу из танковой пушки по противнику с закрытых огневых позиций, несмотря на артиллерийские и кассетные обстрелы. В результате огневого поражения было уничтожено более 30 украинских боевиков и пять единиц бронетехники противника", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский танкист уничтожил 30 украинских боевиков

Младший сержант Князев в составе экипажа танка уничтожил 30 украинских боевиков

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июня – РИА Новости. Гвардии младший сержант Александр Князев в составе экипажа танка уничтожил 30 украинских боевиков и пять единиц бронетехники противника, сообщило Минобороны РФ.
В одном из районов Донецкой Народной Республики Князев в составе экипажа танка, действуя совместно с механиком-водителем под руководством командира танка, выполнял боевую задачу по огневому поражению противника с закрытой огневой позиции.
"В ходе выполнения задачи Александр, используя профессиональные навыки, быстро наводил орудие и вел стрельбу из танковой пушки по противнику с закрытых огневых позиций, несмотря на артиллерийские и кассетные обстрелы. В результате огневого поражения было уничтожено более 30 украинских боевиков и пять единиц бронетехники противника", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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