https://ria.ru/20250629/slutskiy-2026162851.html

Слуцкий попросит проверить разработчиков "Шедеврума" на дискредитацию армии

Слуцкий попросит проверить разработчиков "Шедеврума" на дискредитацию армии - РИА Новости, 29.06.2025

Слуцкий попросит проверить разработчиков "Шедеврума" на дискредитацию армии

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направит обращение в Генпрокуратуру РФ для проведения проверки действий разработчика приложения "Шедеврум" от РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T18:54:00+03:00

2025-06-29T18:54:00+03:00

2025-06-29T18:54:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направит обращение в Генпрокуратуру РФ для проведения проверки действий разработчика приложения "Шедеврум" от "Яндекса" на наличие признаков нарушения уголовного законодательства в части дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. "Проверили с нашей молодежкой "Шедеврум" от "Яндекса" - отечественный нейросетевой сервис. Итог неожиданный и, мягко говоря, странный. Просишь изобразить русского космонавта - выдает американского, с их флагом. Просишь космонавта без американского флага - отвечает, что без флага США сгенерировать космонавта нельзя. Делаешь иной запрос на патриотическую тематику - снова "звездно-полосатые" картинки и комиксы. Это точно отечественное приложение от российского разработчика? Будем разбираться. Направим обращение в Генпрокуратуру РФ для проведения проверки по факту возможного наличия в действиях разработчика ИИ признаков уголовного законодательства в части дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал агентству Слуцкий. Парламентарий отметил, что ЛДПР не против нейросетей, а наоборот, выступает за технологии и прогресс. По его словам, подобные сервисы не просто "картинки", а инструменты смысловой политики, влияющие на мировоззрение, "значит, вопросы к разработчикам все-таки есть". Слуцкий добавил, что также попросит принять меры по обеспечению работы ИИ-платформы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. "У нас что, своих символов нет? Своих героев и флагов? Своих образов будущего? Если мы сами стесняемся своей идентичности, ее за нас перепишут, а теперь еще и перерисуют. Про иностранные платформы все понятно. Но внутренний идеологический разрыв в отечественных продуктах недопустим", - заключил он.

https://ria.ru/20250627/aldan-2025848353.html

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россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, генеральная прокуратура рф, яндекс, общество, вооруженные силы рф