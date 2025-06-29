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Слуцкий попросит проверить разработчиков "Шедеврума" на дискредитацию армии - РИА Новости, 29.06.2025
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18:54 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/slutskiy-2026162851.html
Слуцкий попросит проверить разработчиков "Шедеврума" на дискредитацию армии
Слуцкий попросит проверить разработчиков "Шедеврума" на дискредитацию армии - РИА Новости, 29.06.2025
Слуцкий попросит проверить разработчиков "Шедеврума" на дискредитацию армии
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направит обращение в Генпрокуратуру РФ для проведения проверки действий разработчика приложения "Шедеврум" от РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T18:54:00+03:00
2025-06-29T18:54:00+03:00
россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направит обращение в Генпрокуратуру РФ для проведения проверки действий разработчика приложения "Шедеврум" от "Яндекса" на наличие признаков нарушения уголовного законодательства в части дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. "Проверили с нашей молодежкой "Шедеврум" от "Яндекса" - отечественный нейросетевой сервис. Итог неожиданный и, мягко говоря, странный. Просишь изобразить русского космонавта - выдает американского, с их флагом. Просишь космонавта без американского флага - отвечает, что без флага США сгенерировать космонавта нельзя. Делаешь иной запрос на патриотическую тематику - снова "звездно-полосатые" картинки и комиксы. Это точно отечественное приложение от российского разработчика? Будем разбираться. Направим обращение в Генпрокуратуру РФ для проведения проверки по факту возможного наличия в действиях разработчика ИИ признаков уголовного законодательства в части дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал агентству Слуцкий. Парламентарий отметил, что ЛДПР не против нейросетей, а наоборот, выступает за технологии и прогресс. По его словам, подобные сервисы не просто "картинки", а инструменты смысловой политики, влияющие на мировоззрение, "значит, вопросы к разработчикам все-таки есть". Слуцкий добавил, что также попросит принять меры по обеспечению работы ИИ-платформы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. "У нас что, своих символов нет? Своих героев и флагов? Своих образов будущего? Если мы сами стесняемся своей идентичности, ее за нас перепишут, а теперь еще и перерисуют. Про иностранные платформы все понятно. Но внутренний идеологический разрыв в отечественных продуктах недопустим", - заключил он.
https://ria.ru/20250627/aldan-2025848353.html
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россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, генеральная прокуратура рф, яндекс, общество, вооруженные силы рф
Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Генеральная прокуратура РФ, Яндекс, Общество, Вооруженные силы РФ
Слуцкий попросит проверить разработчиков "Шедеврума" на дискредитацию армии

Слуцкий попросит ГП проверить разработчиков "Шедеврума" на дискредитацию армии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направит обращение в Генпрокуратуру РФ для проведения проверки действий разработчика приложения "Шедеврум" от "Яндекса" на наличие признаков нарушения уголовного законодательства в части дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.
"Проверили с нашей молодежкой "Шедеврум" от "Яндекса" - отечественный нейросетевой сервис. Итог неожиданный и, мягко говоря, странный. Просишь изобразить русского космонавта - выдает американского, с их флагом. Просишь космонавта без американского флага - отвечает, что без флага США сгенерировать космонавта нельзя. Делаешь иной запрос на патриотическую тематику - снова "звездно-полосатые" картинки и комиксы. Это точно отечественное приложение от российского разработчика? Будем разбираться. Направим обращение в Генпрокуратуру РФ для проведения проверки по факту возможного наличия в действиях разработчика ИИ признаков уголовного законодательства в части дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал агентству Слуцкий.
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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27 июня, 15:36
Парламентарий отметил, что ЛДПР не против нейросетей, а наоборот, выступает за технологии и прогресс. По его словам, подобные сервисы не просто "картинки", а инструменты смысловой политики, влияющие на мировоззрение, "значит, вопросы к разработчикам все-таки есть".
Слуцкий добавил, что также попросит принять меры по обеспечению работы ИИ-платформы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
"У нас что, своих символов нет? Своих героев и флагов? Своих образов будущего? Если мы сами стесняемся своей идентичности, ее за нас перепишут, а теперь еще и перерисуют. Про иностранные платформы все понятно. Но внутренний идеологический разрыв в отечественных продуктах недопустим", - заключил он.
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РоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГенеральная прокуратура РФЯндексОбществоВооруженные силы РФ
 
 
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