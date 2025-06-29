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Президент Словакии поддержал необходимость диалога ЕС с Россией - РИА Новости, 29.06.2025
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16:22 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/slovakiya-2026149844.html
Президент Словакии поддержал необходимость диалога ЕС с Россией
Президент Словакии поддержал необходимость диалога ЕС с Россией - РИА Новости, 29.06.2025
Президент Словакии поддержал необходимость диалога ЕС с Россией
Президент Словакии Петер Пеллегрини поддержал необходимость диалога Европейского союза с Москвой. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T16:22:00+03:00
2025-06-29T16:22:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 29 июн - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини поддержал необходимость диалога Европейского союза с Москвой. "Необходимо начать говорить с Россией", - сказал Пеллегрини в интервью телеканалу ТА3 в воскресенье. Он высказался за то, чтобы нашлись лидеры, которые бы начали этот процесс от имени Европейского союза. В качестве возможного примера Пеллегрини привел премьер-министра Италии. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в декабре 2024 года посещал Москву, где его принял президент РФ Владимир Путин. Премьер заявлял, что эта поездка обусловлена необходимостью решить вопрос, связанный с остановкой Украиной транзита газа. Фицо также отмечал, что Москва всегда была надежным партнером Братиславы в вопросе поставок энергоресурсов. Фицо также посетил Москву 9 мая, он принимал участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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в мире, москва, словакия, италия, петер пеллегрини, роберт фицо, владимир путин
В мире, Москва, Словакия, Италия, Петер Пеллегрини, Роберт Фицо, Владимир Путин
Президент Словакии поддержал необходимость диалога ЕС с Россией

Президент Словакии Пеллегрини: необходимо начать диалог ЕС с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Петер Пеллегрини. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 29 июн - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини поддержал необходимость диалога Европейского союза с Москвой.
"Необходимо начать говорить с Россией", - сказал Пеллегрини в интервью телеканалу ТА3 в воскресенье.
Он высказался за то, чтобы нашлись лидеры, которые бы начали этот процесс от имени Европейского союза. В качестве возможного примера Пеллегрини привел премьер-министра Италии.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в декабре 2024 года посещал Москву, где его принял президент РФ Владимир Путин. Премьер заявлял, что эта поездка обусловлена необходимостью решить вопрос, связанный с остановкой Украиной транзита газа. Фицо также отмечал, что Москва всегда была надежным партнером Братиславы в вопросе поставок энергоресурсов. Фицо также посетил Москву 9 мая, он принимал участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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