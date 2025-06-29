https://ria.ru/20250629/skoraya-2026139330.html
Прокуратура выяснит, почему в Омской области скорая не успела к пациенту
Прокуратура выяснит, почему в Омской области скорая не успела к пациенту - РИА Новости, 29.06.2025
Прокуратура выяснит, почему в Омской области скорая не успела к пациенту
Прокуратура Омской области проводит проверку из-за смерти мужчины, к которому, по информации СМИ, не смогла вовремя проехать скорая помощь из-за разбитых дорог, РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T14:24:00+03:00
2025-06-29T14:24:00+03:00
2025-06-29T14:24:00+03:00
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ОМСК, 29 июн - РИА Новости. Прокуратура Омской области проводит проверку из-за смерти мужчины, к которому, по информации СМИ, не смогла вовремя проехать скорая помощь из-за разбитых дорог, сообщили в пресс-службе ведомства. "Прокуратура Усть-Ишимского района Омской области проводит проверку по информации, размещенной в СМИ, о смерти жителя данного района, скончавшегося якобы из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи", - говорится в сообщении. По данным надзорного ведомства, инцидент с потерпевшим произошел во время движения на катере из села Большая Тебендя в село Усть-Ишим Омской области. На катере находился 56-летний мужчина, злоупотребляющий алкоголем, добавили в прокуратуре. "Во время движения на катере ухудшилось состояние его здоровья, в связи с чем пассажиры вызвали на причал скорую помощь. По прибытии в медицинское учреждение сельчанин скончался", - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным ведомства, ранее он не обращался в областную больницу за помощью. При этом в распоряжении больницы имеется гусеничный транспортер, который задействовался 27 июня на вызов к мужчине в село Большая Тебендя, чтобы помочь "скорой" проехать. "В июне текущего года прокуратура района вносила представления в адрес БУ "Тевризское ДРСУ" и КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области" в связи с ненадлежащим содержанием автомобильных дорог, непринятием мер к их своевременному ремонту и реконструкции", - добавили в пресс-службе. Прокуратура Усть-Ишимского района Омской области начала проверку случившегося. СУСК РФ по Омской области также проводится доследственная проверка. В ее ходе выяснят обстоятельства произошедшего, а также установят причины смерти мужчины. РИА Новости пока не располагает комментариями БУ "Тевризское ДРСУ" и КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области", а также БУЗ Омской области "Станция скорой медицинской помощи" по поводу данной ситуации.
https://ria.ru/20250129/pensionerka-1996132559.html
https://ria.ru/20241202/delo-1986909772.html
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происшествия, здоровье - общество, омская область, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Омская область, Россия
Прокуратура выяснит, почему в Омской области скорая не успела к пациенту
В Омской области проверят данные о смерти мужчины, к которому долго ехала скорая
ОМСК, 29 июн - РИА Новости. Прокуратура Омской области проводит проверку из-за смерти мужчины, к которому, по информации СМИ, не смогла вовремя проехать скорая помощь из-за разбитых дорог, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Прокуратура Усть-Ишимского района Омской области
проводит проверку по информации, размещенной в СМИ, о смерти жителя данного района, скончавшегося якобы из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, инцидент с потерпевшим произошел во время движения на катере из села Большая Тебендя в село Усть-Ишим Омской области. На катере находился 56-летний мужчина, злоупотребляющий алкоголем, добавили в прокуратуре.
"Во время движения на катере ухудшилось состояние его здоровья, в связи с чем пассажиры вызвали на причал скорую помощь. По прибытии в медицинское учреждение сельчанин скончался", - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным ведомства, ранее он не обращался в областную больницу за помощью. При этом в распоряжении больницы имеется гусеничный транспортер, который задействовался 27 июня на вызов к мужчине в село Большая Тебендя, чтобы помочь "скорой" проехать.
"В июне текущего года прокуратура района вносила представления в адрес БУ "Тевризское ДРСУ" и КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области" в связи с ненадлежащим содержанием автомобильных дорог, непринятием мер к их своевременному ремонту и реконструкции", - добавили в пресс-службе.
Прокуратура Усть-Ишимского района Омской области начала проверку случившегося. СУСК РФ
по Омской области также проводится доследственная проверка. В ее ходе выяснят обстоятельства произошедшего, а также установят причины смерти мужчины.
РИА Новости пока не располагает комментариями БУ "Тевризское ДРСУ" и КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области", а также БУЗ Омской области "Станция скорой медицинской помощи" по поводу данной ситуации.