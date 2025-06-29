https://ria.ru/20250629/sk-2026141782.html
СК проверит информацию об избиении ребенка в лагере на Камчатке
СК проверит информацию об избиении ребенка в лагере на Камчатке - РИА Новости, 29.06.2025
СК проверит информацию об избиении ребенка в лагере на Камчатке
Следственное управление СК России по Камчатскому краю проводит проверку по факту размещения в социальных сетях информации об избиении ребенка в детском... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T14:43:00+03:00
2025-06-29T14:43:00+03:00
2025-06-29T14:43:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июн - РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю проводит проверку по факту размещения в социальных сетях информации об избиении ребенка в детском оздоровительном лагере "Альбатрос", сообщает пресс-служба ведомства. "Организована проверка по публикации, размещенной в одной из социальных сетей, по факту причинения побоев в отношении несовершеннолетнего ребенка на территории детского лагеря "Альбатрос". В настоящее время на место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы", - говорится в сообщении. В ходе проверки будет также дана оценка действиям персонала лагеря. В одной из социальных сетей был опубликован видеоролик, в котором запечатлен момент избиения ногами одним из воспитанников лагеря другой девочки, находящейся в этом же учреждении. Отмечается, что побои причинил ребенок якобы из неблагополучной семьи и случилось это еще в начале июня. Об этом было доложено руководству учреждения, но никаких ответных мер не последовало.
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происшествия, россия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Камчатский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит информацию об избиении ребенка в лагере на Камчатке
СК проверит информацию об избиении ребенка в лагере "Альбатрос" на Камчатке
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июн - РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю проводит проверку по факту размещения в социальных сетях информации об избиении ребенка в детском оздоровительном лагере "Альбатрос", сообщает пресс-служба ведомства.
"Организована проверка по публикации, размещенной в одной из социальных сетей, по факту причинения побоев в отношении несовершеннолетнего ребенка на территории детского лагеря "Альбатрос". В настоящее время на место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы", - говорится в сообщении.
В ходе проверки будет также дана оценка действиям персонала лагеря.
В одной из социальных сетей был опубликован видеоролик, в котором запечатлен момент избиения ногами одним из воспитанников лагеря другой девочки, находящейся в этом же учреждении. Отмечается, что побои причинил ребенок якобы из неблагополучной семьи и случилось это еще в начале июня. Об этом было доложено руководству учреждения, но никаких ответных мер не последовало.