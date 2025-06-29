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Пашинян обезумел от страха потерять власть, считает Симоньян - РИА Новости, 29.06.2025
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Религия
 
21:52 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/simonyan-2026175774.html
Пашинян обезумел от страха потерять власть, считает Симоньян
Пашинян обезумел от страха потерять власть, считает Симоньян - РИА Новости, 29.06.2025
Пашинян обезумел от страха потерять власть, считает Симоньян
Безумие от опасности потерять власть "светится" в постах в соцсетях и истериках премьер-министра Армении Никола Пашиняна, полагает главный редактор... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T21:52:00+03:00
2025-06-29T21:52:00+03:00
религия
армения
россия
маргарита симоньян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн - РИА Новости. Безумие от опасности потерять власть "светится" в постах в соцсетях и истериках премьер-министра Армении Никола Пашиняна, полагает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она рассказала, что "большие люди" в Армении возмущаются нынешней ситуацией в стране и привела слова одного из них. "Я процитирую: "Армения оказалась в руках невежественной, надменной, меркантильной семейной пары, обезумевшей от опасности потери власти". Это, конечно, так и есть. Вот это безумие от опасности потери власти, оно "светится" в каждом его твитте, в каждой его истерике, в каждой вот этой площадной брани, вроде (процитированного ранее в эфире ведущим - ред.) обращения к католикосу, к духовному лидеру всего армянского народа: "Приди и посмотри, обрезанный я или не обрезанный", - сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Утром в субботу адвокат Микаэла Ара Зограбян сообщил, что суд арестовал того на два месяца. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250629/armenija-2026161088.html
https://ria.ru/20250628/pashinyan--2026005785.html
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россия
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Новости
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РИА Новости
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армения, россия, маргарита симоньян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
Религия, Армения, Россия, Маргарита Симоньян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении
Пашинян обезумел от страха потерять власть, считает Симоньян

Симоньян заявила, что высказывания Пашиняна показывают его страх потерять власть

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн - РИА Новости. Безумие от опасности потерять власть "светится" в постах в соцсетях и истериках премьер-министра Армении Никола Пашиняна, полагает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Она рассказала, что "большие люди" в Армении возмущаются нынешней ситуацией в стране и привела слова одного из них.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Армянский депутат обвинил Макрона в поддержке создания диктатуры в стране
Вчера, 18:31
"Я процитирую: "Армения оказалась в руках невежественной, надменной, меркантильной семейной пары, обезумевшей от опасности потери власти". Это, конечно, так и есть. Вот это безумие от опасности потери власти, оно "светится" в каждом его твитте, в каждой его истерике, в каждой вот этой площадной брани, вроде (процитированного ранее в эфире ведущим - ред.) обращения к католикосу, к духовному лидеру всего армянского народа: "Приди и посмотри, обрезанный я или не обрезанный", - сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Утром в субботу адвокат Микаэла Ара Зограбян сообщил, что суд арестовал того на два месяца.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Пашинян пообещал отказаться от оскорблений в период с 1 по 5 июля
28 июня, 12:43
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Армяне в России с болью смотрят на последние события, заявил Песков
Вчера, 12:50
 
РелигияАрменияРоссияМаргарита СимоньянНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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