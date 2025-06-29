https://ria.ru/20250629/shurygina-2025851292.html

Как Диана Шурыгина и ее насильник живут после известного скандала

Как Диана Шурыгина и ее насильник живут после известного скандала - РИА Новости, 29.06.2025

Как Диана Шурыгина и ее насильник живут после известного скандала

Имя 16-летней Дианы Шурыгиной прогремело на всю страну в 2017 году, когда она появилась вместе с родителями в программе "Пусть говорят". Уроженка Ульяновска... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T08:42:00+03:00

2025-06-29T08:42:00+03:00

2025-06-29T08:42:00+03:00

шоубиз

ульяновск

москва

диана шурыгина

сергей семенов

пусть говорят

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Имя 16-летней Дианы Шурыгиной прогремело на всю страну в 2017 году, когда она появилась вместе с родителями в программе "Пусть говорят". Уроженка Ульяновска посетила вечеринку, после которой заявила, что ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов.В течение нескольких выпусков на шоу Первого канала разбирали происшедшее, мнения зрителей разделились, кто-то сочувствовал, другие подозревали в распущенности, но никто не ожидал, что девушка станет весьма популярной, а мемы с ней заполонят интернет.О том, как сложилась в дальнейшем судьба участников скандала - в материале РИА Новости.Чуть-чуть "на донышке"О случившемся узнали в 2017 году, когда родные Сергея Семенова обратились в передачу "Пусть говорят". В прямом эфире Диана рассказала свою версию произошедшего.По ее словам, подруга позвала ее на день рождения общего друга в коттедж с сауной, где она слегка выпила и, почувствовав недомогание, решила пойти прилечь. Следом пошел Сергей, воспользовавшийся ее состоянием и начавший активно приставать.Чтобы Диана не сопротивлялась, он ударил ее по лицу и включил громкую музыку. Приехавшие за Шурыгиной родители нашли ее с разбитым лицом и в слезах, после чего сразу же поехали в полицию писать заявление. После осмотра врачи подтвердили, что повреждения действительно говорят об изнасиловании.Провел в тюрьме чуть более годаУ Семенова была другая версия происшедшего, по его словам, он не знал, что Диана — несовершеннолетняя. Она сильно напилась и начала сама к нему приставать, и все произошло по взаимному согласию.Несмотря на все попытки Семенова и его семьи добиться пересмотра дела, суд все же оставил в силе обвинительный приговор. В результате чего парню дали восемь лет заключения в колонии строгого режима, но благодаря адвокатам и группе поддержки Семенов получил наказание сроком год и два месяца и осенью 2018-го вышел на свободу.В общей сложности Сергей провел в тюрьме чуть более года, чему семья Шурыгиных была крайне недовольна.Неудачный брак, расставание с миллионером и зависимостьПосле выхода скандальной передачи семье Шурыгиных пришлось переехать из родного Ульяновска в Москву. По словам родителей Дианы, люди на улице буквально не давали им прохода.Вскоре после съемок стало известно о том, что Диана начала встречаться с оператором Первого канала Андреем Шляниным, который старше ее на 11 лет. Несмотря на разницу в возрасте, спустя всего четыре месяца молодые пышно отпраздновали свадьбу и съехались.После чего Шурыгина начала активно развивать свои социальные сети, и это дало ей возможность неплохо заработать на рекламе.Семейная жизнь у супругов не сложилась, и они развелись в 2019 году. Как позже рассказывала Диана, основной причиной стало ее нежелание становиться матерью.На момент расставания Шурыгина была в отношениях с миллионером Денисом Ребровым. За время этого бурного романа Диана успела объездить с возлюбленным несколько стран, увеличила грудь и даже успела полежать в клинике из-за зависимости. Но и эти отношения были недолгими, в 2022 году Ребров бросил Шурыгину, не раскрыв причины такого решения.Танцы на шесте и несостоявшаяся свадьбаПравда, Диана горевала совсем недолго, она стала танцевать на шесте, завела платный аккаунт с откровенными фото и начала давать советы по построению отношений и поиску богатенького партнера.Затем шокировала своим заявлением, что мечтает стать мамой.А вот образ жизни она, похоже, менять не собиралась. В 2024 году ее арестовали со Святославом Гусевым за шумную вечеринку в московской квартире, молодой человек был ее новым "ухажером".Молодые люди пыталась завести детей, но сделать этого так и не получилось.Шурыгина и Гусев должны были пожениться весной 2025 года, но всего за неделю свадьба сорвалась. Святослав заявил, что является инициатором расставания из-за разницы характеров.Диана же вновь в активном поиске, о чем поспешила уведомить поклонников.Жизнь после отсидкиГод и несколько месяцев, проведенные в тюрьме, заставили многое переосмыслить Сергея Семенова. Он стал намного аккуратнее относиться к окружающим его людям.На работу устроиться оказалось сложно из-за судимости. Пришлось для заработка устроиться в такси.Шумиха вокруг случившегося с ним и понимание, что он тоже может чем-то помочь другим, подтолкнули Семенова к созданию собственного правозащитного проекта. Сейчас он вместе с адвокатами разбирает дела, попавших в схожие истории людей, которым необходима юридическая консультация.

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