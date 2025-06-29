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Беспорядки в Белграде только чудом обошлись без жертв, заявил Вучич

Беспорядки в Белграде только чудом обошлись без жертв, заявил Вучич - РИА Новости, 29.06.2025

Беспорядки в Белграде только чудом обошлись без жертв, заявил Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье "только чудом" обошлось без погибших. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T14:30:00+03:00

2025-06-29T14:30:00+03:00

2025-06-29T14:30:00+03:00

в мире

сербия

белград (город)

александр вучич

ивица дачич

ана брнабич

беспорядки в белграде

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БЕЛГРАД, 29 июн - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье "только чудом" обошлось без погибших. Президент Сербии в воскресенье выступил с обращением к гражданам после массовых беспорядков ночью в Белграде, вместе с ним глава МВД и директор полиции Драган Васильевич. "Я счастлив, что обошлось без жертв. Драган знает, мы не спали всю ночь, опасаясь трагических последствий. Это чудо, что у нас нет мертвых. Чудо. Это первое собрание в истории Сербии, когда кто-то созывал людей для насилия. Это не может пройти без ответственности. И неважно, о ком идет речь, каждый совершеннолетний и старший несовершеннолетний, каждый из участвовавших в этом будет отвечать", - заявил Вучич. Он отметил, что жизни граждан и сотрудников МВД оказались под угрозой из-за того, что оппоненты властей "исполняли свои капризы". Сербский лидер несколько раз повторил, что "Сербия победила". В 21.00 субботы (22.00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. Ранее глава МВД Ивица Дачич сообщил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержала 77 человек. По его данным в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами. Утром в воскресенье жизнь в Белграде нормализована, коммунальные службы очистили последствия беспорядков в центре города. Протестующие студенты и сторонники оппозиции вечером в субботу забросали кордон полиции у парка перед администрацией президента Сербии петардами и разными предметами, тяжело экипированная полиция применила слезоточивый газ, дубинки и оттеснила толпу. По словам директора полиции Драган Васильевича, полиция была вынуждена применить физическую силу после попытки демонстрантов пробить кордон в течении 5-6 минут. МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников. Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс- премьер Ана Брнабич.

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Ольга Фомченкова

в мире, сербия, белград (город), александр вучич, ивица дачич, ана брнабич, беспорядки в белграде