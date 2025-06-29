Вучич рассказал, к чему привели протесты в Сербии

Вучич: протесты в Сербии привели к снижению иностранных инвестиций на 46%
Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.
Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.
Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.
Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.
Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.
Полицейские отвечали слезоточивым газом.
Полицейские отвечали слезоточивым газом.
Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.
Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.
По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.
По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.
Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.
Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.
Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.
Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.
По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.
По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.
Из них меньше половины участвовали в беспорядках.
Из них меньше половины участвовали в беспорядках.
Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.
Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.
Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.
Полицейские отвечали слезоточивым газом.
Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.
По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.
Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.
Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.
По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.
Из них меньше половины участвовали в беспорядках.