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Вучич рассказал, к чему привели протесты в Сербии - РИА Новости, 29.06.2025
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12:44 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/serbiya-2026129499.html
Вучич рассказал, к чему привели протесты в Сербии
Вучич рассказал, к чему привели протесты в Сербии - РИА Новости, 29.06.2025
Вучич рассказал, к чему привели протесты в Сербии
Протесты в Сербии за семь месяцев привели к снижению иностранных инвестиций на 46%, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T12:44:00+03:00
2025-06-29T12:44:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
ивица дачич
ана брнабич
беспорядки в белграде
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БЕЛГРАД, 29 июн - РИА Новости. Протесты в Сербии за семь месяцев привели к снижению иностранных инвестиций на 46%, заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава сербского государства в воскресенье выступает с обращением к гражданам после массовых беспорядков ночью в Белграде. "У нас большие проблемы, на 46% ниже объем инвестиций, чем в прошлом году из-за блокады (инфраструктуры - ред.), разорения и уничтожения страны в предыдущие семь месяцев", - заявил Вучич, также пообещав в ближайшие дни открыть несколько фабрик западных компаний в разных частях страны. По его словам, несмотря на протесты, Сербия может рассчитывать на рост ВВП в размере 3% в этом году. Утром в воскресенье жизнь в Белграде была нормализована, коммунальные службы очистили последствия беспорядков в центре города. Полиция Сербии заявила в ночь на воскресенье, что шесть сотрудников МВД и двое граждан получили травмы при беспорядках в Белграде, задержаны десятки нарушителей. Протестующие студенты и сторонники оппозиции вечером в субботу забросали кордон полиции у парка перед администрацией президента Сербии петардами и разными предметами, тяжело экипированная полиция применила слезоточивый газ, дубинки и оттеснила толпу. По словам директора полиции Драган Васильевича, что полиция была вынуждена применить физическую силу после попытки демонстрантов пробить кордон в течении 5-6 минут. Глава МВД Сербии Ивица Дачич ранее осудил нападение протестующих в Белграде на полицию и пообещал задержать всех причастных к беспорядкам в субботу. МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников. Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс- премьер Ана Брнабич.
https://ria.ru/20250629/belgrad-2026081647.html
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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, ивица дачич, ана брнабич, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Ивица Дачич, Ана Брнабич, Беспорядки в Белграде
Вучич рассказал, к чему привели протесты в Сербии

Вучич: протесты в Сербии привели к снижению иностранных инвестиций на 46%

© AP Photo / Marko DrobnjakovicАнтиправительственный митинге в Белграде, Сербия
Антиправительственный митинге в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Антиправительственный митинге в Белграде, Сербия
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БЕЛГРАД, 29 июн - РИА Новости. Протесты в Сербии за семь месяцев привели к снижению иностранных инвестиций на 46%, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Глава сербского государства в воскресенье выступает с обращением к гражданам после массовых беспорядков ночью в Белграде.
«
"У нас большие проблемы, на 46% ниже объем инвестиций, чем в прошлом году из-за блокады (инфраструктуры - ред.), разорения и уничтожения страны в предыдущие семь месяцев", - заявил Вучич, также пообещав в ближайшие дни открыть несколько фабрик западных компаний в разных частях страны.
По его словам, несмотря на протесты, Сербия может рассчитывать на рост ВВП в размере 3% в этом году.
Утром в воскресенье жизнь в Белграде была нормализована, коммунальные службы очистили последствия беспорядков в центре города.
Камни и петарды: столкновения протестующих с силовиками в Белграде - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
При беспорядках в Белграде пострадали шесть полицейских
03:24
Полиция Сербии заявила в ночь на воскресенье, что шесть сотрудников МВД и двое граждан получили травмы при беспорядках в Белграде, задержаны десятки нарушителей. Протестующие студенты и сторонники оппозиции вечером в субботу забросали кордон полиции у парка перед администрацией президента Сербии петардами и разными предметами, тяжело экипированная полиция применила слезоточивый газ, дубинки и оттеснила толпу. По словам директора полиции Драган Васильевича, что полиция была вынуждена применить физическую силу после попытки демонстрантов пробить кордон в течении 5-6 минут.
Глава МВД Сербии Ивица Дачич ранее осудил нападение протестующих в Белграде на полицию и пообещал задержать всех причастных к беспорядкам в субботу. МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников.
Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс- премьер Ана Брнабич.
Беспорядки в Сербии
© AFP 2024 / OLIVER BUNIC

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

Протестующие возле здания городского совета Белграда

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

© AFP 2024 / OLIVER BUNIC
1 из 11
© AFP 2024 / ANDREJ ISAKOVIC

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

Протестующий возле здания городского совета Белграда

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

© AFP 2024 / ANDREJ ISAKOVIC
2 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

© AP Photo / Darko Vojinovic
3 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

Столкновения протестующих с полицией в Белграде

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

© AP Photo / Darko Vojinovic
4 из 11
© AFP 2024 / OLIVER BUNIC

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

Полицейские используют перцовый баллончик против протестующих в Белграде

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

© AFP 2024 / OLIVER BUNIC
5 из 11
© AFP 2024 / OLIVER BUNIC

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

Сторонники оппозиции перед зданием городского совета Белграда

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

© AFP 2024 / OLIVER BUNIC
6 из 11
© AFP 2024 / OLIVER BUNIC

Более 35 участников беспорядков задержали.

Протестующий возле здания городского совета Белграда

Более 35 участников беспорядков задержали.

© AFP 2024 / OLIVER BUNIC
7 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

Протестующие убегают от полиции в Белграде

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

Полиция проводит задержание в ходе беспорядков возле здания скупщины в Белграда

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

© AP Photo / Darko Vojinovic
9 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

Протестующий у входа в здание городского совета в Белграде

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

© AP Photo / Darko Vojinovic
10 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

© AP Photo / Darko Vojinovic
11 из 11

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

© AFP 2024 / OLIVER BUNIC
1 из 11

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

© AFP 2024 / ANDREJ ISAKOVIC
2 из 11

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

© AP Photo / Darko Vojinovic
3 из 11

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

© AP Photo / Darko Vojinovic
4 из 11

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

© AFP 2024 / OLIVER BUNIC
5 из 11

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

© AFP 2024 / OLIVER BUNIC
6 из 11

Более 35 участников беспорядков задержали.

© AFP 2024 / OLIVER BUNIC
7 из 11

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 11

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

© AP Photo / Darko Vojinovic
9 из 11

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

© AP Photo / Darko Vojinovic
10 из 11

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

© AP Photo / Darko Vojinovic
11 из 11
 
В миреСербияБелград (город)Александр ВучичИвица ДачичАна БрнабичБеспорядки в Белграде
 
 
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