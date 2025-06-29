https://ria.ru/20250629/serbiya-2026129499.html

Вучич рассказал, к чему привели протесты в Сербии

Вучич рассказал, к чему привели протесты в Сербии - РИА Новости, 29.06.2025

Вучич рассказал, к чему привели протесты в Сербии

Протесты в Сербии за семь месяцев привели к снижению иностранных инвестиций на 46%, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T12:44:00+03:00

2025-06-29T12:44:00+03:00

2025-06-29T12:44:00+03:00

в мире

сербия

белград (город)

александр вучич

ивица дачич

ана брнабич

беспорядки в белграде

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БЕЛГРАД, 29 июн - РИА Новости. Протесты в Сербии за семь месяцев привели к снижению иностранных инвестиций на 46%, заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава сербского государства в воскресенье выступает с обращением к гражданам после массовых беспорядков ночью в Белграде. "У нас большие проблемы, на 46% ниже объем инвестиций, чем в прошлом году из-за блокады (инфраструктуры - ред.), разорения и уничтожения страны в предыдущие семь месяцев", - заявил Вучич, также пообещав в ближайшие дни открыть несколько фабрик западных компаний в разных частях страны. По его словам, несмотря на протесты, Сербия может рассчитывать на рост ВВП в размере 3% в этом году. Утром в воскресенье жизнь в Белграде была нормализована, коммунальные службы очистили последствия беспорядков в центре города. Полиция Сербии заявила в ночь на воскресенье, что шесть сотрудников МВД и двое граждан получили травмы при беспорядках в Белграде, задержаны десятки нарушителей. Протестующие студенты и сторонники оппозиции вечером в субботу забросали кордон полиции у парка перед администрацией президента Сербии петардами и разными предметами, тяжело экипированная полиция применила слезоточивый газ, дубинки и оттеснила толпу. По словам директора полиции Драган Васильевича, что полиция была вынуждена применить физическую силу после попытки демонстрантов пробить кордон в течении 5-6 минут. Глава МВД Сербии Ивица Дачич ранее осудил нападение протестующих в Белграде на полицию и пообещал задержать всех причастных к беспорядкам в субботу. МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников. Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс- премьер Ана Брнабич.

https://ria.ru/20250629/belgrad-2026081647.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сербия, белград (город), александр вучич, ивица дачич, ана брнабич, беспорядки в белграде