https://ria.ru/20250629/sdelka-2026086881.html
Нотариусы назвали безопасный способ оформления сделки с жильем
Нотариусы назвали безопасный способ оформления сделки с жильем - РИА Новости, 29.06.2025
Нотариусы назвали безопасный способ оформления сделки с жильем
Нотариальная форма сделки защищает от всевозможных рисков при покупке или продаже жилья, рассказали РИА Новости в Федеральной нотариальной палате. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T05:18:00+03:00
2025-06-29T05:18:00+03:00
2025-06-29T06:29:00+03:00
федеральная нотариальная палата
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
жилье
общество
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Нотариальная форма сделки защищает от всевозможных рисков при покупке или продаже жилья, рассказали РИА Новости в Федеральной нотариальной палате."Покупка или продажа жилья — это ответственная задача, и при любой ошибке человек рискует потерять большие деньги. Поэтому важно делегировать правовую сторону вопроса профессионалу, которым в сфере оборота недвижимости выступает нотариус. Именно нотариальная форма сделки несет в себе все необходимые механизмы защиты от всевозможных рисков", — рассказали собеседники агентства.Там же уточнили, что нотариус работает по принципу "одного окна": правовая экспертиза документов, проверка недвижимости на предмет обременений и залогов, составление договора и ускоренная регистрация перехода права собственности в Росреестре. Дополнительно можно воспользоваться и безопасным расчетом по сделке через депозит нотариуса, что абсолютно безопасно и стоит всего 1,5 тысячи рублей.Кроме того, эксперты отметили, что при сделке в нотариальной форме настолько тщательно проверяются все риски, что ее дальнейшее оспаривание практически исключено.
https://ria.ru/20250629/zhile-2026083101.html
https://ria.ru/20250418/prodazha-2011934047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная нотариальная палата, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), жилье, общество
Федеральная нотариальная палата, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Жилье, Общество
Нотариусы назвали безопасный способ оформления сделки с жильем
Нотариальная форма сделки защищает от всех рисков при покупке или продаже жилья