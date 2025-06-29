https://ria.ru/20250629/sdelka-2026086881.html

Нотариусы назвали безопасный способ оформления сделки с жильем

Нотариусы назвали безопасный способ оформления сделки с жильем - РИА Новости, 29.06.2025

Нотариусы назвали безопасный способ оформления сделки с жильем

Нотариальная форма сделки защищает от всевозможных рисков при покупке или продаже жилья, рассказали РИА Новости в Федеральной нотариальной палате. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T05:18:00+03:00

2025-06-29T05:18:00+03:00

2025-06-29T06:29:00+03:00

федеральная нотариальная палата

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

жилье

общество

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Нотариальная форма сделки защищает от всевозможных рисков при покупке или продаже жилья, рассказали РИА Новости в Федеральной нотариальной палате."Покупка или продажа жилья — это ответственная задача, и при любой ошибке человек рискует потерять большие деньги. Поэтому важно делегировать правовую сторону вопроса профессионалу, которым в сфере оборота недвижимости выступает нотариус. Именно нотариальная форма сделки несет в себе все необходимые механизмы защиты от всевозможных рисков", — рассказали собеседники агентства.Там же уточнили, что нотариус работает по принципу "одного окна": правовая экспертиза документов, проверка недвижимости на предмет обременений и залогов, составление договора и ускоренная регистрация перехода права собственности в Росреестре. Дополнительно можно воспользоваться и безопасным расчетом по сделке через депозит нотариуса, что абсолютно безопасно и стоит всего 1,5 тысячи рублей.Кроме того, эксперты отметили, что при сделке в нотариальной форме настолько тщательно проверяются все риски, что ее дальнейшее оспаривание практически исключено.

https://ria.ru/20250629/zhile-2026083101.html

https://ria.ru/20250418/prodazha-2011934047.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная нотариальная палата, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), жилье, общество