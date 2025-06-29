Рейтинг@Mail.ru
Нотариусы назвали безопасный способ оформления сделки с жильем - РИА Новости, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:18 29.06.2025 (обновлено: 06:29 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/sdelka-2026086881.html
Нотариусы назвали безопасный способ оформления сделки с жильем
Нотариусы назвали безопасный способ оформления сделки с жильем - РИА Новости, 29.06.2025
Нотариусы назвали безопасный способ оформления сделки с жильем
Нотариальная форма сделки защищает от всевозможных рисков при покупке или продаже жилья, рассказали РИА Новости в Федеральной нотариальной палате. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T05:18:00+03:00
2025-06-29T06:29:00+03:00
федеральная нотариальная палата
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
жилье
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598181760_0:0:3196:1799_1920x0_80_0_0_5c29c80affc9a8ee65d4db29a08fd3e5.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Нотариальная форма сделки защищает от всевозможных рисков при покупке или продаже жилья, рассказали РИА Новости в Федеральной нотариальной палате."Покупка или продажа жилья — это ответственная задача, и при любой ошибке человек рискует потерять большие деньги. Поэтому важно делегировать правовую сторону вопроса профессионалу, которым в сфере оборота недвижимости выступает нотариус. Именно нотариальная форма сделки несет в себе все необходимые механизмы защиты от всевозможных рисков", — рассказали собеседники агентства.Там же уточнили, что нотариус работает по принципу "одного окна": правовая экспертиза документов, проверка недвижимости на предмет обременений и залогов, составление договора и ускоренная регистрация перехода права собственности в Росреестре. Дополнительно можно воспользоваться и безопасным расчетом по сделке через депозит нотариуса, что абсолютно безопасно и стоит всего 1,5 тысячи рублей.Кроме того, эксперты отметили, что при сделке в нотариальной форме настолько тщательно проверяются все риски, что ее дальнейшее оспаривание практически исключено.
https://ria.ru/20250629/zhile-2026083101.html
https://ria.ru/20250418/prodazha-2011934047.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598181760_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f72c208736c2101f2f6e4dd82485ff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная нотариальная палата, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), жилье, общество
Федеральная нотариальная палата, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Жилье, Общество
Нотариусы назвали безопасный способ оформления сделки с жильем

Нотариальная форма сделки защищает от всех рисков при покупке или продаже жилья

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска нотариуса
Вывеска нотариуса - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска нотариуса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Нотариальная форма сделки защищает от всевозможных рисков при покупке или продаже жилья, рассказали РИА Новости в Федеральной нотариальной палате.
"Покупка или продажа жилья — это ответственная задача, и при любой ошибке человек рискует потерять большие деньги. Поэтому важно делегировать правовую сторону вопроса профессионалу, которым в сфере оборота недвижимости выступает нотариус. Именно нотариальная форма сделки несет в себе все необходимые механизмы защиты от всевозможных рисков", — рассказали собеседники агентства.
Вид на Кемпински Гранд Отель и микрорайон Парус в Геленджике - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Юрист раскрыла схемы недобросовестных арендодателей жилья на курорте
04:01
Там же уточнили, что нотариус работает по принципу "одного окна": правовая экспертиза документов, проверка недвижимости на предмет обременений и залогов, составление договора и ускоренная регистрация перехода права собственности в Росреестре. Дополнительно можно воспользоваться и безопасным расчетом по сделке через депозит нотариуса, что абсолютно безопасно и стоит всего 1,5 тысячи рублей.
Кроме того, эксперты отметили, что при сделке в нотариальной форме настолько тщательно проверяются все риски, что ее дальнейшее оспаривание практически исключено.
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Нотариус предупредил о риске продажи жилья без ведома хозяина
18 апреля, 03:15
 
Федеральная нотариальная палатаФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)ЖильеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала