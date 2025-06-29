https://ria.ru/20250629/sanktsii-2026151907.html

Грэм* рассказал, когда сенат США рассмотрит введение санкций против России

Грэм* рассказал, когда сенат США рассмотрит введение санкций против России - РИА Новости, 29.06.2025

Грэм* рассказал, когда сенат США рассмотрит введение санкций против России

Сенат США начнет рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России уже в июле, заявил в воскресенье сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T16:40:00+03:00

2025-06-29T16:40:00+03:00

2025-06-29T16:46:00+03:00

еврокомиссия

дональд трамп

россия

сша

в мире

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Сенат США начнет рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России уже в июле, заявил в воскресенье сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). "На следующий день после июльского перерыва (начиная с 7 июля - ред.) мы намерены провести законопроект", - сообщил он в интервью телеканалу ABC News, комментируя планы принятия законопроекта о новых санкциях против России. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.

https://ria.ru/20250611/sanktsii-2022384718.html

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еврокомиссия, дональд трамп, россия, сша, в мире, санкции в отношении россии