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Грэм* рассказал, когда сенат США рассмотрит введение санкций против России - РИА Новости, 29.06.2025
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16:40 29.06.2025 (обновлено: 16:46 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/sanktsii-2026151907.html
Грэм* рассказал, когда сенат США рассмотрит введение санкций против России
Грэм* рассказал, когда сенат США рассмотрит введение санкций против России - РИА Новости, 29.06.2025
Грэм* рассказал, когда сенат США рассмотрит введение санкций против России
Сенат США начнет рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России уже в июле, заявил в воскресенье сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T16:40:00+03:00
2025-06-29T16:46:00+03:00
еврокомиссия
дональд трамп
россия
сша
в мире
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Сенат США начнет рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России уже в июле, заявил в воскресенье сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). "На следующий день после июльского перерыва (начиная с 7 июля - ред.) мы намерены провести законопроект", - сообщил он в интервью телеканалу ABC News, комментируя планы принятия законопроекта о новых санкциях против России. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.
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еврокомиссия, дональд трамп, россия, сша, в мире, санкции в отношении россии
Еврокомиссия, Дональд Трамп, Россия, США, В мире, Санкции в отношении России
Грэм* рассказал, когда сенат США рассмотрит введение санкций против России

Сенатор Грэм: сенат США рассмотрит введение новых санкций против РФ в июле

© Фото : Офис президента УкраиныСенатор Линдси Грэм*
Сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© Фото : Офис президента Украины
Сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Сенат США начнет рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России уже в июле, заявил в воскресенье сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
"На следующий день после июльского перерыва (начиная с 7 июля - ред.) мы намерены провести законопроект", - сообщил он в интервью телеканалу ABC News, комментируя планы принятия законопроекта о новых санкциях против России.
Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Глава Минфина США предупредил о последствиях новых санкций против России
11 июня, 22:24
 
ЕврокомиссияДональд ТрампРоссияСШАВ миреСанкции в отношении России
 
 
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