Россия и КНДР подписали план сотрудничества в культурной сфере
Министерства культуры РФ и КНДР подписали план сотрудничества на 2025-2027 годы
© Фото : Ольга Любимова/TelegramМинистерства культуры России и КНДР подписали план сотрудничества двух стран на 2025-2027 годы
Министерства культуры России и КНДР подписали план сотрудничества двух стран на 2025-2027 годы
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Министерства культуры России и КНДР подписали план сотрудничества двух стран на 2025-2027 годы, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в Telegram-канале.
"Подписали План культурного сотрудничества между министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры Корейской Народно-Демократической Республики на 2025-2027 годы", - сообщила она.
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Глава ведомства уточнила, что документ предусматривает реализацию ряда совместных инициатив, направленных на развитие двусторонних культурных связей и укрепление гуманитарного партнёрства.
"Ключевым мероприятием со стороны КНДР станет выставка произведений художественного искусства Творческого объединения "Мансудэ", которая пройдет на площадке Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства с 18 августа по 17 сентября 2025 года", - добавила Любимова.
Министр отметила, что в ответ российская сторона организует в Пхеньяне комплекс культурных мероприятий, посвященных богатству и красоте русского языка в контексте традиций и культуры многонационального народа России. В программе - выступления Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого и Московского государственного академического театра танца "Гжель", фотовыставка "Россия", мастер-классы и просветительские лекции.
"Уверена, что сегодняшнее подписание межведомственной программы сотрудничества будет способствовать успешной реализации уже запланированных и перспективных мероприятий", - заключила Любимова.