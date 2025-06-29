https://ria.ru/20250629/rossiya-2026168164.html

Россия и КНДР подписали план сотрудничества в культурной сфере

Россия и КНДР подписали план сотрудничества в культурной сфере - РИА Новости, 29.06.2025

Россия и КНДР подписали план сотрудничества в культурной сфере

Министерства культуры России и КНДР подписали план сотрудничества двух стран на 2025-2027 годы, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T19:42:00+03:00

2025-06-29T19:42:00+03:00

2025-06-29T19:42:00+03:00

россия

кндр (северная корея)

ольга любимова

в мире

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Министерства культуры России и КНДР подписали план сотрудничества двух стран на 2025-2027 годы, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в Telegram-канале. "Подписали План культурного сотрудничества между министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры Корейской Народно-Демократической Республики на 2025-2027 годы", - сообщила она. Глава ведомства уточнила, что документ предусматривает реализацию ряда совместных инициатив, направленных на развитие двусторонних культурных связей и укрепление гуманитарного партнёрства. "Ключевым мероприятием со стороны КНДР станет выставка произведений художественного искусства Творческого объединения "Мансудэ", которая пройдет на площадке Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства с 18 августа по 17 сентября 2025 года", - добавила Любимова. Министр отметила, что в ответ российская сторона организует в Пхеньяне комплекс культурных мероприятий, посвященных богатству и красоте русского языка в контексте традиций и культуры многонационального народа России. В программе - выступления Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого и Московского государственного академического театра танца "Гжель", фотовыставка "Россия", мастер-классы и просветительские лекции. "Уверена, что сегодняшнее подписание межведомственной программы сотрудничества будет способствовать успешной реализации уже запланированных и перспективных мероприятий", - заключила Любимова.

https://ria.ru/20240618/kndr-1953497198.html

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россия, кндр (северная корея), ольга любимова, в мире, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)