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Россия и КНДР подписали план сотрудничества в культурной сфере - РИА Новости, 29.06.2025
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19:42 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/rossiya-2026168164.html
Россия и КНДР подписали план сотрудничества в культурной сфере
Россия и КНДР подписали план сотрудничества в культурной сфере - РИА Новости, 29.06.2025
Россия и КНДР подписали план сотрудничества в культурной сфере
Министерства культуры России и КНДР подписали план сотрудничества двух стран на 2025-2027 годы, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T19:42:00+03:00
2025-06-29T19:42:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
ольга любимова
в мире
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Министерства культуры России и КНДР подписали план сотрудничества двух стран на 2025-2027 годы, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в Telegram-канале. "Подписали План культурного сотрудничества между министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры Корейской Народно-Демократической Республики на 2025-2027 годы", - сообщила она. Глава ведомства уточнила, что документ предусматривает реализацию ряда совместных инициатив, направленных на развитие двусторонних культурных связей и укрепление гуманитарного партнёрства. "Ключевым мероприятием со стороны КНДР станет выставка произведений художественного искусства Творческого объединения "Мансудэ", которая пройдет на площадке Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства с 18 августа по 17 сентября 2025 года", - добавила Любимова. Министр отметила, что в ответ российская сторона организует в Пхеньяне комплекс культурных мероприятий, посвященных богатству и красоте русского языка в контексте традиций и культуры многонационального народа России. В программе - выступления Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого и Московского государственного академического театра танца "Гжель", фотовыставка "Россия", мастер-классы и просветительские лекции. "Уверена, что сегодняшнее подписание межведомственной программы сотрудничества будет способствовать успешной реализации уже запланированных и перспективных мероприятий", - заключила Любимова.
https://ria.ru/20240618/kndr-1953497198.html
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россия, кндр (северная корея), ольга любимова, в мире, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Россия, КНДР (Северная Корея), Ольга Любимова, В мире, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Россия и КНДР подписали план сотрудничества в культурной сфере

Министерства культуры РФ и КНДР подписали план сотрудничества на 2025-2027 годы

© Фото : Ольга Любимова/TelegramМинистерства культуры России и КНДР подписали план сотрудничества двух стран на 2025-2027 годы
Министерства культуры России и КНДР подписали план сотрудничества двух стран на 2025-2027 годы - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© Фото : Ольга Любимова/Telegram
Министерства культуры России и КНДР подписали план сотрудничества двух стран на 2025-2027 годы
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Министерства культуры России и КНДР подписали план сотрудничества двух стран на 2025-2027 годы, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в Telegram-канале.
"Подписали План культурного сотрудничества между министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры Корейской Народно-Демократической Республики на 2025-2027 годы", - сообщила она.
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Глава ведомства уточнила, что документ предусматривает реализацию ряда совместных инициатив, направленных на развитие двусторонних культурных связей и укрепление гуманитарного партнёрства.
"Ключевым мероприятием со стороны КНДР станет выставка произведений художественного искусства Творческого объединения "Мансудэ", которая пройдет на площадке Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства с 18 августа по 17 сентября 2025 года", - добавила Любимова.
Министр отметила, что в ответ российская сторона организует в Пхеньяне комплекс культурных мероприятий, посвященных богатству и красоте русского языка в контексте традиций и культуры многонационального народа России. В программе - выступления Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого и Московского государственного академического театра танца "Гжель", фотовыставка "Россия", мастер-классы и просветительские лекции.
"Уверена, что сегодняшнее подписание межведомственной программы сотрудничества будет способствовать успешной реализации уже запланированных и перспективных мероприятий", - заключила Любимова.
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РоссияКНДР (Северная Корея)Ольга ЛюбимоваВ миреМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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