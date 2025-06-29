https://ria.ru/20250629/rossiya-2026089829.html

"Уступок не будет": в США предупредили НАТО о главном козыре России

"Уступок не будет": в США предупредили НАТО о главном козыре России - РИА Новости, 29.06.2025

"Уступок не будет": в США предупредили НАТО о главном козыре России

Противники России могли забыть о главном козыре России в виде ядерного оружия в своей лихорадочной погоне за усилением давления на Москву, заявил американский... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T06:30:00+03:00

2025-06-29T06:30:00+03:00

2025-06-29T09:30:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Противники России могли забыть о главном козыре России в виде ядерного оружия в своей лихорадочной погоне за усилением давления на Москву, заявил американский политолог Гилберт Докторов на YouTube."И какой же будет результат усиления НАТО и давления на Россию? Ни поражения, ни уступок не будет. Напоминаю, Россия обладает ядерным оружием, она способна сдержать любую агрессию в свою сторону", — сказал он.Политолог добавил, что сама идея нанесения стратегического поражения России бессмысленна, потому что она даже в теории по сути невозможна.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Ранее президент Владимир Путин заявил, что средства стратегического сдерживания в виде ядерной триады продолжают оставаться надежным гарантом суверенитета страны.

https://ria.ru/20250629/pushkov-2026082314.html

https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025631304.html

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россия, москва, европа, нато, гилберт докторов