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"Уступок не будет": в США предупредили НАТО о главном козыре России - РИА Новости, 29.06.2025
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06:30 29.06.2025 (обновлено: 09:30 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/rossiya-2026089829.html
"Уступок не будет": в США предупредили НАТО о главном козыре России
"Уступок не будет": в США предупредили НАТО о главном козыре России - РИА Новости, 29.06.2025
"Уступок не будет": в США предупредили НАТО о главном козыре России
Противники России могли забыть о главном козыре России в виде ядерного оружия в своей лихорадочной погоне за усилением давления на Москву, заявил американский... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T06:30:00+03:00
2025-06-29T09:30:00+03:00
россия
москва
европа
нато
гилберт докторов
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Противники России могли забыть о главном козыре России в виде ядерного оружия в своей лихорадочной погоне за усилением давления на Москву, заявил американский политолог Гилберт Докторов на YouTube."И какой же будет результат усиления НАТО и давления на Россию? Ни поражения, ни уступок не будет. Напоминаю, Россия обладает ядерным оружием, она способна сдержать любую агрессию в свою сторону", — сказал он.Политолог добавил, что сама идея нанесения стратегического поражения России бессмысленна, потому что она даже в теории по сути невозможна.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Ранее президент Владимир Путин заявил, что средства стратегического сдерживания в виде ядерной триады продолжают оставаться надежным гарантом суверенитета страны.
https://ria.ru/20250629/pushkov-2026082314.html
https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025631304.html
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россия, москва, европа, нато, гилберт докторов
Россия, Москва, Европа, НАТО, Гилберт Докторов
"Уступок не будет": в США предупредили НАТО о главном козыре России

Политолог Докторов: Запад никогда не сможет нанести поражение России

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Машины обеспечения боевого дежурства - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Противники России могли забыть о главном козыре России в виде ядерного оружия в своей лихорадочной погоне за усилением давления на Москву, заявил американский политолог Гилберт Докторов на YouTube.
"И какой же будет результат усиления НАТО и давления на Россию? Ни поражения, ни уступок не будет. Напоминаю, Россия обладает ядерным оружием, она способна сдержать любую агрессию в свою сторону", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Зеленский начал говорить о России по-другому, заявил Пушков
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Политолог добавил, что сама идея нанесения стратегического поражения России бессмысленна, потому что она даже в теории по сути невозможна.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что средства стратегического сдерживания в виде ядерной триады продолжают оставаться надежным гарантом суверенитета страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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РоссияМоскваЕвропаНАТОГилберт Докторов
 
 
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