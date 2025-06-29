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В России оценили шансы на разрешение украинского конфликта - РИА Новости, 29.06.2025
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06:44 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/rossija-2026090099.html
В России оценили шансы на разрешение украинского конфликта
В России оценили шансы на разрешение украинского конфликта - РИА Новости, 29.06.2025
В России оценили шансы на разрешение украинского конфликта
С приходом американского лидера Дональда Трампа затеплились надежды на разрешение украинского конфликта, но есть незаинтересованные в этом силы, заявила в... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T06:44:00+03:00
2025-06-29T06:44:00+03:00
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ВЕНА, 29 июн - РИА Новости. С приходом американского лидера Дональда Трампа затеплились надежды на разрешение украинского конфликта, но есть незаинтересованные в этом силы, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Сейчас благодаря, в том числе, усилиям президента США Дональда Трампа затеплились надежды на разрешение украинского конфликта. Как известно, при поддержке США, Саудовской Аравии и Турции удалось создать условия для возобновления прямых российско-украинских переговоров. Это начало пути. Мы видим, что есть силы, которые кровно заинтересованы в полумерах, а то и в срыве этого процесса", - отметила Жданова. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ признательна Трампу за усилия по урегулированию конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. По его словам, Трамп искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке.
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в мире, россия, сша, вена, дональд трамп, юлия жданова, владимир путин
В мире, Россия, США, Вена, Дональд Трамп, Юлия Жданова, Владимир Путин
В России оценили шансы на разрешение украинского конфликта

Жданова: с приходом Трампа затеплились надежды на решение украинского конфликта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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ВЕНА, 29 июн - РИА Новости. С приходом американского лидера Дональда Трампа затеплились надежды на разрешение украинского конфликта, но есть незаинтересованные в этом силы, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Сейчас благодаря, в том числе, усилиям президента США Дональда Трампа затеплились надежды на разрешение украинского конфликта. Как известно, при поддержке США, Саудовской Аравии и Турции удалось создать условия для возобновления прямых российско-украинских переговоров. Это начало пути. Мы видим, что есть силы, которые кровно заинтересованы в полумерах, а то и в срыве этого процесса", - отметила Жданова.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ признательна Трампу за усилия по урегулированию конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. По его словам, Трамп искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке.
Машины обеспечения боевого дежурства - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
"Уступок не будет": в США предупредили НАТО о главном козыре России
06:30
 
В миреРоссияСШАВенаДональд ТрампЮлия ЖдановаВладимир Путин
 
 
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