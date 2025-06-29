https://ria.ru/20250629/rossija-2026090099.html

В России оценили шансы на разрешение украинского конфликта

В России оценили шансы на разрешение украинского конфликта - РИА Новости, 29.06.2025

В России оценили шансы на разрешение украинского конфликта

С приходом американского лидера Дональда Трампа затеплились надежды на разрешение украинского конфликта, но есть незаинтересованные в этом силы, заявила в... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T06:44:00+03:00

2025-06-29T06:44:00+03:00

2025-06-29T06:44:00+03:00

в мире

россия

сша

вена

дональд трамп

юлия жданова

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020483002_0:126:3418:2048_1920x0_80_0_0_a365ea50e113481d5227529c2e503539.jpg

ВЕНА, 29 июн - РИА Новости. С приходом американского лидера Дональда Трампа затеплились надежды на разрешение украинского конфликта, но есть незаинтересованные в этом силы, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Сейчас благодаря, в том числе, усилиям президента США Дональда Трампа затеплились надежды на разрешение украинского конфликта. Как известно, при поддержке США, Саудовской Аравии и Турции удалось создать условия для возобновления прямых российско-украинских переговоров. Это начало пути. Мы видим, что есть силы, которые кровно заинтересованы в полумерах, а то и в срыве этого процесса", - отметила Жданова. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ признательна Трампу за усилия по урегулированию конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. По его словам, Трамп искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке.

https://ria.ru/20250629/rossiya-2026089829.html

россия

сша

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, вена, дональд трамп, юлия жданова, владимир путин