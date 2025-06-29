https://ria.ru/20250629/roskosmos-2026138316.html

"Роскосмос" показал снимок лесных пожаров в Забайкалье и Бурятии

"Роскосмос" показал снимок лесных пожаров в Забайкалье и Бурятии - РИА Новости, 29.06.2025

"Роскосмос" показал снимок лесных пожаров в Забайкалье и Бурятии

"Роскосмос" опубликовал космический снимок пожароопасной ситуации в Забайкалье и Республике Бурятия, сделанный спутником "Метеор-М". РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T14:12:00+03:00

2025-06-29T14:12:00+03:00

2025-06-29T14:12:00+03:00

происшествия

космос - риа наука

республика бурятия

роскосмос

природные пожары в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026137908_47:93:1233:760_1920x0_80_0_0_9612643e3997c118de240e8a7ee59f94.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал космический снимок пожароопасной ситуации в Забайкалье и Республике Бурятия, сделанный спутником "Метеор-М". "Наш спутник зафиксировал сильное задымление близ нескольких населённых пунктов", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Как ранее сообщило правительство Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 20 июня до 10 июля включительно. В Бурятии также действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Использование открытого огня запрещено.

https://ria.ru/20250627/tsiklon-2025730843.html

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, космос - риа наука, республика бурятия, роскосмос, природные пожары в россии