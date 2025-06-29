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"Роскосмос" показал снимок лесных пожаров в Забайкалье и Бурятии
"Роскосмос" показал снимок лесных пожаров в Забайкалье и Бурятии - РИА Новости, 29.06.2025
"Роскосмос" показал снимок лесных пожаров в Забайкалье и Бурятии
"Роскосмос" опубликовал космический снимок пожароопасной ситуации в Забайкалье и Республике Бурятия, сделанный спутником "Метеор-М". РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T14:12:00+03:00
2025-06-29T14:12:00+03:00
2025-06-29T14:12:00+03:00
происшествия
космос - риа наука
республика бурятия
роскосмос
природные пожары в россии
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал космический снимок пожароопасной ситуации в Забайкалье и Республике Бурятия, сделанный спутником "Метеор-М". "Наш спутник зафиксировал сильное задымление близ нескольких населённых пунктов", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Как ранее сообщило правительство Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 20 июня до 10 июля включительно. В Бурятии также действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Использование открытого огня запрещено.
https://ria.ru/20250627/tsiklon-2025730843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, космос - риа наука, республика бурятия, роскосмос, природные пожары в россии
Происшествия, Космос - РИА Наука, Республика Бурятия, Роскосмос, Природные пожары в России
"Роскосмос" показал снимок лесных пожаров в Забайкалье и Бурятии
"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок лесных пожаров в Забайкалье и Бурятии