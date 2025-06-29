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Разведчики подорвали опорный пункт ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 29.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:45 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/razvedchiki-2026178295.html
Разведчики подорвали опорный пункт ВСУ в Сумской области
Разведчики подорвали опорный пункт ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 29.06.2025
Разведчики подорвали опорный пункт ВСУ в Сумской области
Разведчики 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса подорвали с помощью FPV-дрона опорный пункт ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости разведчик РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T22:45:00+03:00
2025-06-29T22:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
сумы
вооруженные силы украины
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СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июн - РИА Новости. Разведчики 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса подорвали с помощью FPV-дрона опорный пункт ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Комар". "Операторы выявили опорный пункт ВСУ и блиндаж в лесопосадке недалеко от города Сумы. Оператор FPV-дрона, мастерски маневрируя между деревьями, подлетел ко входу в расположение", - рассказал "Комар". На видео, поступившем в распоряжение РИА Новости, видно, что от винтов дрона покрывало, закрывающее вход в расположение, буквально распахивается, открывая дорогу дрону. На втором видео, снятом с дрона-разведчика, виден взрыв.
https://ria.ru/20250628/punkty--2025989383.html
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сумская область, сумы, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сумы, Вооруженные силы Украины
Разведчики подорвали опорный пункт ВСУ в Сумской области

Разведчики с помощью FPV-дрона подорвали опорный пункт ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июн - РИА Новости. Разведчики 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса подорвали с помощью FPV-дрона опорный пункт ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Комар".
"Операторы выявили опорный пункт ВСУ и блиндаж в лесопосадке недалеко от города Сумы. Оператор FPV-дрона, мастерски маневрируя между деревьями, подлетел ко входу в расположение", - рассказал "Комар".
На видео, поступившем в распоряжение РИА Новости, видно, что от винтов дрона покрывало, закрывающее вход в расположение, буквально распахивается, открывая дорогу дрону.
На втором видео, снятом с дрона-разведчика, виден взрыв.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьСумыВооруженные силы Украины
 
 
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