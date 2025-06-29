https://ria.ru/20250629/razvedchiki-2026178295.html

Разведчики подорвали опорный пункт ВСУ в Сумской области

Разведчики подорвали опорный пункт ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 29.06.2025

Разведчики подорвали опорный пункт ВСУ в Сумской области

Разведчики 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса подорвали с помощью FPV-дрона опорный пункт ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости разведчик РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T22:45:00+03:00

2025-06-29T22:45:00+03:00

2025-06-29T22:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

сумы

вооруженные силы украины

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СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июн - РИА Новости. Разведчики 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса подорвали с помощью FPV-дрона опорный пункт ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Комар". "Операторы выявили опорный пункт ВСУ и блиндаж в лесопосадке недалеко от города Сумы. Оператор FPV-дрона, мастерски маневрируя между деревьями, подлетел ко входу в расположение", - рассказал "Комар". На видео, поступившем в распоряжение РИА Новости, видно, что от винтов дрона покрывало, закрывающее вход в расположение, буквально распахивается, открывая дорогу дрону. На втором видео, снятом с дрона-разведчика, виден взрыв.

https://ria.ru/20250628/punkty--2025989383.html

сумская область

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сумская область, сумы, вооруженные силы украины