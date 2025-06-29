https://ria.ru/20250629/pvo-2026126350.html
Российская ПВО сбила украинскую ракету "Нептун" и 102 беспилотника за сутки
Российская ПВО сбила украинскую ракету "Нептун" и 102 беспилотника за сутки - РИА Новости, 29.06.2025
Российская ПВО сбила украинскую ракету "Нептун" и 102 беспилотника за сутки
Вооруженные силы Российской федерации нанесли поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, ПВО сбила ракету "Нептун" и РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T12:17:00+03:00
2025-06-29T12:17:00+03:00
2025-06-29T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 июня - РИА Новости. Вооруженные силы Российской федерации нанесли поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, ПВО сбила ракету "Нептун" и 102 беспилотника, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны РФ также сообщило, что авиация и артиллерия нанесли поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, цехам производства, сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 133-х районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила украинскую ракету "Нептун" и 102 беспилотника за сутки
МО РФ: силы ПВО сбили украинскую ракету "Нептун" и 102 беспилотника за сутки