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Российская ПВО сбила украинскую ракету "Нептун" и 102 беспилотника за сутки - РИА Новости, 29.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 29.06.2025 (обновлено: 12:31 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/pvo-2026126350.html
Российская ПВО сбила украинскую ракету "Нептун" и 102 беспилотника за сутки
Российская ПВО сбила украинскую ракету "Нептун" и 102 беспилотника за сутки - РИА Новости, 29.06.2025
Российская ПВО сбила украинскую ракету "Нептун" и 102 беспилотника за сутки
Вооруженные силы Российской федерации нанесли поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, ПВО сбила ракету "Нептун" и РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T12:17:00+03:00
2025-06-29T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 июня - РИА Новости. Вооруженные силы Российской федерации нанесли поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, ПВО сбила ракету "Нептун" и 102 беспилотника, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны РФ также сообщило, что авиация и артиллерия нанесли поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, цехам производства, сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 133-х районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила украинскую ракету "Нептун" и 102 беспилотника за сутки

МО РФ: силы ПВО сбили украинскую ракету "Нептун" и 102 беспилотника за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июня - РИА Новости. Вооруженные силы Российской федерации нанесли поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, ПВО сбила ракету "Нептун" и 102 беспилотника, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны РФ также сообщило, что авиация и артиллерия нанесли поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, цехам производства, сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 133-х районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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