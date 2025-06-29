https://ria.ru/20250629/pvo-2026126350.html

Российская ПВО сбила украинскую ракету "Нептун" и 102 беспилотника за сутки

Российская ПВО сбила украинскую ракету "Нептун" и 102 беспилотника за сутки - РИА Новости, 29.06.2025

Российская ПВО сбила украинскую ракету "Нептун" и 102 беспилотника за сутки

Вооруженные силы Российской федерации нанесли поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, ПВО сбила ракету "Нептун" и РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T12:17:00+03:00

2025-06-29T12:17:00+03:00

2025-06-29T12:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 июня - РИА Новости. Вооруженные силы Российской федерации нанесли поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, ПВО сбила ракету "Нептун" и 102 беспилотника, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны РФ также сообщило, что авиация и артиллерия нанесли поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, цехам производства, сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 133-х районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)