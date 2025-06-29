https://ria.ru/20250629/pvo-2026091082.html

Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника

Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 29.06.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника

Ночью над российской территорией ликвидировали три дрона ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T07:14:00+03:00

2025-06-29T07:14:00+03:00

2025-06-29T07:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

ростовская область

республика крым

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА,29 июня — РИА Новости. Ночью над российской территорией ликвидировали три дрона ВСУ, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному БПЛА — над территориями Курской, Ростовской областей и Республики Крым", — говорится в сводке.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в России. Силы ПВО успешно перехватывают дроны противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

ростовская область

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ростовская область, республика крым, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)