https://ria.ru/20250629/pvo-2026091082.html
Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 29.06.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника
Ночью над российской территорией ликвидировали три дрона ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T07:14:00+03:00
2025-06-29T07:14:00+03:00
2025-06-29T07:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
ростовская область
республика крым
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА,29 июня — РИА Новости. Ночью над российской территорией ликвидировали три дрона ВСУ, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному БПЛА — над территориями Курской, Ростовской областей и Республики Крым", — говорится в сводке.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в России. Силы ПВО успешно перехватывают дроны противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ростовская область, республика крым, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Республика Крым, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника
ПВО уничтожила 3 украинских БПЛА над Крымом, Курской и Ростовской областями