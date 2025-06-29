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Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 29.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:14 29.06.2025 (обновлено: 07:58 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/pvo-2026091082.html
Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 29.06.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника
Ночью над российской территорией ликвидировали три дрона ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T07:14:00+03:00
2025-06-29T07:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
ростовская область
республика крым
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА,29 июня — РИА Новости. Ночью над российской территорией ликвидировали три дрона ВСУ, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному БПЛА — над территориями Курской, Ростовской областей и Республики Крым", — говорится в сводке.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в России. Силы ПВО успешно перехватывают дроны противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, ростовская область, республика крым, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Республика Крым, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника

ПВО уничтожила 3 украинских БПЛА над Крымом, Курской и Ростовской областями

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
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МОСКВА,29 июня — РИА Новости. Ночью над российской территорией ликвидировали три дрона ВСУ, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному БПЛА — над территориями Курской, Ростовской областей и Республики Крым", — говорится в сводке.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в России. Силы ПВО успешно перехватывают дроны противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРостовская областьРеспублика КрымБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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