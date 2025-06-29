https://ria.ru/20250629/pravitelstvo--2026135013.html
Правительство утвердило создание Черноморского заповедника
Правительство утвердило создание Черноморского заповедника - РИА Новости, 29.06.2025
Правительство утвердило создание Черноморского заповедника
Правительство РФ утвердило постановление о создании Черноморского заповедника, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T13:34:00+03:00
2025-06-29T13:34:00+03:00
2025-06-29T13:34:00+03:00
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дмитрий патрушев
россия
херсонская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025577205_0:189:2883:1811_1920x0_80_0_0_0b8a19f8c0a6a7b3fc1ffe2fb19f2aec.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о создании Черноморского заповедника, сообщила пресс-служба кабмина. "Черноморский государственный природный биосферный заповедник получил статус особо охраняемой природной территории России. Решение позволит сохранить водно-болотные и степные экосистемы северного побережья Чёрного моря", - говорится в сообщении. Постановлением определено, что заповедник расположен на территории Голопристанского муниципального округа Херсонской области. Его общая площадь занимает более 109 тысяч гектаров. Заповедник отнесён к ведению Минприроды РФ. Отмечается, что заповедник включает несколько участков, представляющих различные природные комплексы приморского юга Херсонской области. На его территории произрастает более 800 видов растений, многие из которых занесены в Красную книгу России. Также встречаются редкие виды животных и птиц. Создание Черноморского заповедника предусмотрено программой социально-экономического развития новых регионов, которая была утверждена правительством в 2023 году. "Президент России определил одной из национальных целей достижение экологического благополучия, и нашей задачей является в том числе сохранение биологического разнообразия", – сказал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев, комментируя принятое решение, его цитирует пресс-служба. Вице-премьер отметил, что Черноморский заповедник обладает особо ценными природными компонентами. Здесь обитают редкие представители фауны, в том числе морской, например чёрный аист, розовый пеликан, черноморская афалина, а также произрастают растения, занесённые в Красную книгу России. "Очень важно интегрировать Черноморский заповедник в существующую систему особо охраняемых природных территорий России, тем самым обеспечить режим особой охраны для редких и исчезающих видов", – подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20250523/popova-2018628180.html
https://ria.ru/20250430/plyazhi-1801800794.html
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025577205_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_51f078223cf3ea0f492baeb011ec17ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий патрушев, россия, херсонская область , общество
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Дмитрий Патрушев, Россия, Херсонская область , Общество
Правительство утвердило создание Черноморского заповедника
Правительство РФ утвердило создание Черноморского заповедника
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Правительство РФ утвердило постановление о создании Черноморского заповедника, сообщила пресс-служба
кабмина.
"Черноморский государственный природный биосферный заповедник получил статус особо охраняемой природной территории России
. Решение позволит сохранить водно-болотные и степные экосистемы северного побережья Чёрного моря", - говорится в сообщении.
Постановлением определено, что заповедник расположен на территории Голопристанского муниципального округа Херсонской области
. Его общая площадь занимает более 109 тысяч гектаров. Заповедник отнесён к ведению Минприроды
РФ.
Отмечается, что заповедник включает несколько участков, представляющих различные природные комплексы приморского юга Херсонской области. На его территории произрастает более 800 видов растений, многие из которых занесены в Красную книгу России. Также встречаются редкие виды животных и птиц.
Создание Черноморского заповедника предусмотрено программой социально-экономического развития новых регионов, которая была утверждена правительством в 2023 году.
"Президент России определил одной из национальных целей достижение экологического благополучия, и нашей задачей является в том числе сохранение биологического разнообразия", – сказал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев
, комментируя принятое решение, его цитирует пресс-служба.
Вице-премьер отметил, что Черноморский заповедник обладает особо ценными природными компонентами. Здесь обитают редкие представители фауны, в том числе морской, например чёрный аист, розовый пеликан, черноморская афалина, а также произрастают растения, занесённые в Красную книгу России.
"Очень важно интегрировать Черноморский заповедник в существующую систему особо охраняемых природных территорий России, тем самым обеспечить режим особой охраны для редких и исчезающих видов", – подчеркнул Патрушев.