https://ria.ru/20250629/pravitelstvo--2026135013.html

Правительство утвердило создание Черноморского заповедника

Правительство утвердило создание Черноморского заповедника - РИА Новости, 29.06.2025

Правительство утвердило создание Черноморского заповедника

Правительство РФ утвердило постановление о создании Черноморского заповедника, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T13:34:00+03:00

2025-06-29T13:34:00+03:00

2025-06-29T13:34:00+03:00

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

дмитрий патрушев

россия

херсонская область

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о создании Черноморского заповедника, сообщила пресс-служба кабмина. "Черноморский государственный природный биосферный заповедник получил статус особо охраняемой природной территории России. Решение позволит сохранить водно-болотные и степные экосистемы северного побережья Чёрного моря", - говорится в сообщении. Постановлением определено, что заповедник расположен на территории Голопристанского муниципального округа Херсонской области. Его общая площадь занимает более 109 тысяч гектаров. Заповедник отнесён к ведению Минприроды РФ. Отмечается, что заповедник включает несколько участков, представляющих различные природные комплексы приморского юга Херсонской области. На его территории произрастает более 800 видов растений, многие из которых занесены в Красную книгу России. Также встречаются редкие виды животных и птиц. Создание Черноморского заповедника предусмотрено программой социально-экономического развития новых регионов, которая была утверждена правительством в 2023 году. "Президент России определил одной из национальных целей достижение экологического благополучия, и нашей задачей является в том числе сохранение биологического разнообразия", – сказал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев, комментируя принятое решение, его цитирует пресс-служба. Вице-премьер отметил, что Черноморский заповедник обладает особо ценными природными компонентами. Здесь обитают редкие представители фауны, в том числе морской, например чёрный аист, розовый пеликан, черноморская афалина, а также произрастают растения, занесённые в Красную книгу России. "Очень важно интегрировать Черноморский заповедник в существующую систему особо охраняемых природных территорий России, тем самым обеспечить режим особой охраны для редких и исчезающих видов", – подчеркнул Патрушев.

https://ria.ru/20250523/popova-2018628180.html

https://ria.ru/20250430/plyazhi-1801800794.html

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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий патрушев, россия, херсонская область , общество