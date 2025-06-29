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Правительство утвердило создание Черноморского заповедника - РИА Новости, 29.06.2025
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13:34 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/pravitelstvo--2026135013.html
Правительство утвердило создание Черноморского заповедника
Правительство утвердило создание Черноморского заповедника - РИА Новости, 29.06.2025
Правительство утвердило создание Черноморского заповедника
Правительство РФ утвердило постановление о создании Черноморского заповедника, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T13:34:00+03:00
2025-06-29T13:34:00+03:00
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дмитрий патрушев
россия
херсонская область
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о создании Черноморского заповедника, сообщила пресс-служба кабмина. "Черноморский государственный природный биосферный заповедник получил статус особо охраняемой природной территории России. Решение позволит сохранить водно-болотные и степные экосистемы северного побережья Чёрного моря", - говорится в сообщении. Постановлением определено, что заповедник расположен на территории Голопристанского муниципального округа Херсонской области. Его общая площадь занимает более 109 тысяч гектаров. Заповедник отнесён к ведению Минприроды РФ. Отмечается, что заповедник включает несколько участков, представляющих различные природные комплексы приморского юга Херсонской области. На его территории произрастает более 800 видов растений, многие из которых занесены в Красную книгу России. Также встречаются редкие виды животных и птиц. Создание Черноморского заповедника предусмотрено программой социально-экономического развития новых регионов, которая была утверждена правительством в 2023 году. "Президент России определил одной из национальных целей достижение экологического благополучия, и нашей задачей является в том числе сохранение биологического разнообразия", – сказал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев, комментируя принятое решение, его цитирует пресс-служба. Вице-премьер отметил, что Черноморский заповедник обладает особо ценными природными компонентами. Здесь обитают редкие представители фауны, в том числе морской, например чёрный аист, розовый пеликан, черноморская афалина, а также произрастают растения, занесённые в Красную книгу России. "Очень важно интегрировать Черноморский заповедник в существующую систему особо охраняемых природных территорий России, тем самым обеспечить режим особой охраны для редких и исчезающих видов", – подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20250523/popova-2018628180.html
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий патрушев, россия, херсонская область , общество
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Дмитрий Патрушев, Россия, Херсонская область , Общество
Правительство утвердило создание Черноморского заповедника

Правительство РФ утвердило создание Черноморского заповедника

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о создании Черноморского заповедника, сообщила пресс-служба кабмина.
"Черноморский государственный природный биосферный заповедник получил статус особо охраняемой природной территории России. Решение позволит сохранить водно-болотные и степные экосистемы северного побережья Чёрного моря", - говорится в сообщении.
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Постановлением определено, что заповедник расположен на территории Голопристанского муниципального округа Херсонской области. Его общая площадь занимает более 109 тысяч гектаров. Заповедник отнесён к ведению Минприроды РФ.
Отмечается, что заповедник включает несколько участков, представляющих различные природные комплексы приморского юга Херсонской области. На его территории произрастает более 800 видов растений, многие из которых занесены в Красную книгу России. Также встречаются редкие виды животных и птиц.
Создание Черноморского заповедника предусмотрено программой социально-экономического развития новых регионов, которая была утверждена правительством в 2023 году.
"Президент России определил одной из национальных целей достижение экологического благополучия, и нашей задачей является в том числе сохранение биологического разнообразия", – сказал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев, комментируя принятое решение, его цитирует пресс-служба.
Вице-премьер отметил, что Черноморский заповедник обладает особо ценными природными компонентами. Здесь обитают редкие представители фауны, в том числе морской, например чёрный аист, розовый пеликан, черноморская афалина, а также произрастают растения, занесённые в Красную книгу России.
"Очень важно интегрировать Черноморский заповедник в существующую систему особо охраняемых природных территорий России, тем самым обеспечить режим особой охраны для редких и исчезающих видов", – подчеркнул Патрушев.
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