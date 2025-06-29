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В Забайкалье потушили восемь палов травы на площади 434 гектара

В Забайкалье потушили восемь палов травы на площади 434 гектара - РИА Новости, 29.06.2025

В Забайкалье потушили восемь палов травы на площади 434 гектара

Восемь палов травы на площади 434 гектара потушили в Забайкальском крае за сутки, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T11:01:00+03:00

2025-06-29T11:01:00+03:00

2025-06-29T12:06:00+03:00

происшествия

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александр осипов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Восемь палов травы на площади 434 гектара потушили в Забайкальском крае за сутки, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. Ранее прокуратура Забайкалья сообщила, что лесной пожар на площади более одной тысячи гектаров тушат у села Зыково, огонь продвинулся в сторону пригорода Читы, в направлении Зыковского дома-интерната, СНТ "Дворцы" и "Сосновка", в район лесного пожара выехали прокурор Читинского района Булат Галсанов и исполняющий обязанности прокурора Черновского района Читы Сергей Балданов. Губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщал, что пожар у Зыково тушат пожарные и добровольцы, техника прокладывает минерализованные полосы, дополнительно направлены два бульдозера. "В Забайкалье за минувшие сутки ликвидированы восемь пожаров сухой растительности на площади 434 гектара, (один из них - ред.) в селе Ручейки Читинского муниципального округа. Огнеборцы ГУ "Забайкалпожспас", специализированной пожарно-спасательной части и пожарно-спасательной части №2 ликвидировали пожар сухой растительности на площади 300 гектаров", - говорится в сообщении. По данным минприроды региона, возле Атамановки продолжают окарауливание кромки пожара с северной стороны, тушение отдельных очагов, в районе села Верх-Чита прокладывают противопожарные минерализованные полосы. У Зыково ситуация стабилизировалась, но поднимался ветер."При ветровой нагрузке ситуация может поменяться в любой момент. Продолжаются работы по созданию минполосы, чтобы окольцевать пожар и упереть его в старую гарь", - уточнили в краевом министерстве.Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Как ранее сообщило правительство Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 20 июня до 10 июля включительно.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

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происшествия, чита, забайкальский край, россия, александр осипов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии