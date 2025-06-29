https://ria.ru/20250629/pozhary-2026118861.html
В Забайкалье потушили восемь палов травы на площади 434 гектара
В Забайкалье потушили восемь палов травы на площади 434 гектара - РИА Новости, 29.06.2025
В Забайкалье потушили восемь палов травы на площади 434 гектара
Восемь палов травы на площади 434 гектара потушили в Забайкальском крае за сутки, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T11:01:00+03:00
2025-06-29T11:01:00+03:00
2025-06-29T12:06:00+03:00
происшествия
чита
забайкальский край
россия
александр осипов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_ac3069e386c96c8d05772e38d204e247.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Восемь палов травы на площади 434 гектара потушили в Забайкальском крае за сутки, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. Ранее прокуратура Забайкалья сообщила, что лесной пожар на площади более одной тысячи гектаров тушат у села Зыково, огонь продвинулся в сторону пригорода Читы, в направлении Зыковского дома-интерната, СНТ "Дворцы" и "Сосновка", в район лесного пожара выехали прокурор Читинского района Булат Галсанов и исполняющий обязанности прокурора Черновского района Читы Сергей Балданов. Губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщал, что пожар у Зыково тушат пожарные и добровольцы, техника прокладывает минерализованные полосы, дополнительно направлены два бульдозера. "В Забайкалье за минувшие сутки ликвидированы восемь пожаров сухой растительности на площади 434 гектара, (один из них - ред.) в селе Ручейки Читинского муниципального округа. Огнеборцы ГУ "Забайкалпожспас", специализированной пожарно-спасательной части и пожарно-спасательной части №2 ликвидировали пожар сухой растительности на площади 300 гектаров", - говорится в сообщении. По данным минприроды региона, возле Атамановки продолжают окарауливание кромки пожара с северной стороны, тушение отдельных очагов, в районе села Верх-Чита прокладывают противопожарные минерализованные полосы. У Зыково ситуация стабилизировалась, но поднимался ветер."При ветровой нагрузке ситуация может поменяться в любой момент. Продолжаются работы по созданию минполосы, чтобы окольцевать пожар и упереть его в старую гарь", - уточнили в краевом министерстве.Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Как ранее сообщило правительство Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 20 июня до 10 июля включительно.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
https://ria.ru/20250628/pozhar-2026031742.html
чита
забайкальский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_ddcb90dc42fa16696bdba668fe20eb1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чита, забайкальский край, россия, александр осипов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Чита, Забайкальский край, Россия, Александр Осипов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Забайкалье потушили восемь палов травы на площади 434 гектара
Восемь палов травы на 434 га потушили за сутки в Забайкалье