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В Забайкалье потушили восемь палов травы на площади 434 гектара - РИА Новости, 29.06.2025
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11:01 29.06.2025 (обновлено: 12:06 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/pozhary-2026118861.html
В Забайкалье потушили восемь палов травы на площади 434 гектара
В Забайкалье потушили восемь палов травы на площади 434 гектара - РИА Новости, 29.06.2025
В Забайкалье потушили восемь палов травы на площади 434 гектара
Восемь палов травы на площади 434 гектара потушили в Забайкальском крае за сутки, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T11:01:00+03:00
2025-06-29T12:06:00+03:00
происшествия
чита
забайкальский край
россия
александр осипов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Восемь палов травы на площади 434 гектара потушили в Забайкальском крае за сутки, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. Ранее прокуратура Забайкалья сообщила, что лесной пожар на площади более одной тысячи гектаров тушат у села Зыково, огонь продвинулся в сторону пригорода Читы, в направлении Зыковского дома-интерната, СНТ "Дворцы" и "Сосновка", в район лесного пожара выехали прокурор Читинского района Булат Галсанов и исполняющий обязанности прокурора Черновского района Читы Сергей Балданов. Губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщал, что пожар у Зыково тушат пожарные и добровольцы, техника прокладывает минерализованные полосы, дополнительно направлены два бульдозера. "В Забайкалье за минувшие сутки ликвидированы восемь пожаров сухой растительности на площади 434 гектара, (один из них - ред.) в селе Ручейки Читинского муниципального округа. Огнеборцы ГУ "Забайкалпожспас", специализированной пожарно-спасательной части и пожарно-спасательной части №2 ликвидировали пожар сухой растительности на площади 300 гектаров", - говорится в сообщении. По данным минприроды региона, возле Атамановки продолжают окарауливание кромки пожара с северной стороны, тушение отдельных очагов, в районе села Верх-Чита прокладывают противопожарные минерализованные полосы. У Зыково ситуация стабилизировалась, но поднимался ветер."При ветровой нагрузке ситуация может поменяться в любой момент. Продолжаются работы по созданию минполосы, чтобы окольцевать пожар и упереть его в старую гарь", - уточнили в краевом министерстве.Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Как ранее сообщило правительство Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 20 июня до 10 июля включительно.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
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происшествия, чита, забайкальский край, россия, александр осипов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Чита, Забайкальский край, Россия, Александр Осипов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Забайкалье потушили восемь палов травы на площади 434 гектара

Восемь палов травы на 434 га потушили за сутки в Забайкалье

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПал сухой травы
Пал сухой травы - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Пал сухой травы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Восемь палов травы на площади 434 гектара потушили в Забайкальском крае за сутки, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России.
Ранее прокуратура Забайкалья сообщила, что лесной пожар на площади более одной тысячи гектаров тушат у села Зыково, огонь продвинулся в сторону пригорода Читы, в направлении Зыковского дома-интерната, СНТ "Дворцы" и "Сосновка", в район лесного пожара выехали прокурор Читинского района Булат Галсанов и исполняющий обязанности прокурора Черновского района Читы Сергей Балданов. Губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщал, что пожар у Зыково тушат пожарные и добровольцы, техника прокладывает минерализованные полосы, дополнительно направлены два бульдозера.
Что делать при лесном пожаре
Что делать при лесном пожаре
19 мая, 12:00
"В Забайкалье за минувшие сутки ликвидированы восемь пожаров сухой растительности на площади 434 гектара, (один из них - ред.) в селе Ручейки Читинского муниципального округа. Огнеборцы ГУ "Забайкалпожспас", специализированной пожарно-спасательной части и пожарно-спасательной части №2 ликвидировали пожар сухой растительности на площади 300 гектаров", - говорится в сообщении.
По данным минприроды региона, возле Атамановки продолжают окарауливание кромки пожара с северной стороны, тушение отдельных очагов, в районе села Верх-Чита прокладывают противопожарные минерализованные полосы. У Зыково ситуация стабилизировалась, но поднимался ветер.
"При ветровой нагрузке ситуация может поменяться в любой момент. Продолжаются работы по созданию минполосы, чтобы окольцевать пожар и упереть его в старую гарь", - уточнили в краевом министерстве.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Как ранее сообщило правительство Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 20 июня до 10 июля включительно.
Лесной пожар возле села Зыково в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Лесной пожар в Забайкалье продвинулся в сторону пригорода Читы
Вчера, 16:58
 
ПроисшествияЧитаЗабайкальский крайРоссияАлександр ОсиповМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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